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25 декабря 2023, 22:26 |
1159
0

Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года

Издание Goal предсказывает, что награду получит Джуд Беллингем

25 декабря 2023, 22:26 |
1159
0
Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Goal опубликовало список главных претендентов на «Золотой мяч» 2024 года.

Интересно, что в первую десятку не попал ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Они заняли 19-е и 17-е места соответственно.

Тройку открыл нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. В сезоне 2023/24 звездный футболист забил уже 27 голов и отдал 8 ассистов в матчах за клуб и сборную. Но его амбиции могут пострадать из-за неуверенного выступления «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

На втором месте журналисты Goal разместили нападающего «Баварии» Гарри Кейна, который имеет еще лучшую статистику, чем Мбаппе: 29 забитых мячей и 9 голевых передач. Его команда выступает увереннее, следовательно и шансов на главный индивидуальный трофей у него больше.

Фаворитом на получение «Золотого мяча-2024» считается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Его цифры (18 голов и 8 ассистов) впечатляют даже больше, если учитывать, что он полузащитник.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч-2024»:

  • 1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид)
  • 2. Гарри Кейн («Бавария»)
  • 3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
  • 4. Эрлинг Холанд («Ман Сити»)
  • 5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  • 6. Родри («Ман Сити»)
  • 7. Антуан Гризманн («Атлетико»)
  • 8. Букайо Сака («Арсенал»)
  • 9. Деклан Райс («Арсенал»)
  • 10. Хулиан Альварес («Ман Сити»)
  • 11. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)
  • 12. Лаутаро Мартинес («Интер»)
  • 13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
  • 14. Родриго («Реал» Мадрид)
  • 15. Альваро Мората («Атлетико»)
  • 16. Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»)
  • 17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
  • 18. Лерой Сане («Бавария»)
  • 19. Лионель Месси («Интер Майами»)
  • 20. Флориан Вирц («Байер»)
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Источник Goal.com
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