Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года
Издание Goal предсказывает, что награду получит Джуд Беллингем
Издание Goal опубликовало список главных претендентов на «Золотой мяч» 2024 года.
Интересно, что в первую десятку не попал ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Они заняли 19-е и 17-е места соответственно.
Тройку открыл нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. В сезоне 2023/24 звездный футболист забил уже 27 голов и отдал 8 ассистов в матчах за клуб и сборную. Но его амбиции могут пострадать из-за неуверенного выступления «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
На втором месте журналисты Goal разместили нападающего «Баварии» Гарри Кейна, который имеет еще лучшую статистику, чем Мбаппе: 29 забитых мячей и 9 голевых передач. Его команда выступает увереннее, следовательно и шансов на главный индивидуальный трофей у него больше.
Фаворитом на получение «Золотого мяча-2024» считается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Его цифры (18 голов и 8 ассистов) впечатляют даже больше, если учитывать, что он полузащитник.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч-2024»:
- 1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид)
- 2. Гарри Кейн («Бавария»)
- 3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- 4. Эрлинг Холанд («Ман Сити»)
- 5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- 6. Родри («Ман Сити»)
- 7. Антуан Гризманн («Атлетико»)
- 8. Букайо Сака («Арсенал»)
- 9. Деклан Райс («Арсенал»)
- 10. Хулиан Альварес («Ман Сити»)
- 11. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)
- 12. Лаутаро Мартинес («Интер»)
- 13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
- 14. Родриго («Реал» Мадрид)
- 15. Альваро Мората («Атлетико»)
- 16. Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»)
- 17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
- 18. Лерой Сане («Бавария»)
- 19. Лионель Месси («Интер Майами»)
- 20. Флориан Вирц («Байер»)
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