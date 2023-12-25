Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года

Издание Goal опубликовало список главных претендентов на «Золотой мяч» 2024 года.

Интересно, что в первую десятку не попал ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Они заняли 19-е и 17-е места соответственно.

Тройку открыл нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. В сезоне 2023/24 звездный футболист забил уже 27 голов и отдал 8 ассистов в матчах за клуб и сборную. Но его амбиции могут пострадать из-за неуверенного выступления «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

На втором месте журналисты Goal разместили нападающего «Баварии» Гарри Кейна, который имеет еще лучшую статистику, чем Мбаппе: 29 забитых мячей и 9 голевых передач. Его команда выступает увереннее, следовательно и шансов на главный индивидуальный трофей у него больше.

Фаворитом на получение «Золотого мяча-2024» считается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Его цифры (18 голов и 8 ассистов) впечатляют даже больше, если учитывать, что он полузащитник.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч-2024»: