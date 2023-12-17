Месси или Марадона? Названы лучшие аргентинские футболисты в истории

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших футболистов в истории аргентинского футбола.

Тройку открыл нападающий Марио Кемпес, лучшим клубом в карьере которого была «Валенсия». Однако аргентинцам он запомнился не игрой за «летучих мышей», а выступлением на победном чемпионате мира 1978 года. Тогда форвард отметился 6 забитыми мячами на турнире, учитывая 2 гола в финале мундиаля.

Второе место занял великий Диего Марадона. Он также выиграл для «альбиселесте» чемпионат мира. Произошло это в Мексике в 1986 году. Тогда Диего был признан лучшим игроком турнира и практически сам добыл для своей страны трофей.

Но лучшим игроком в истории Аргентины все же признали Лионеля Месси, и, наверное, этого бы не произошло, если бы не победа на чемпионате мира 2022. Об индивидуальных достижениях «инопланетянина» нечего и говорить: 8 «Золотых мячей» говорят сами за себя. В составе национальной сборной Лионель Месси отметился 106 забитыми мячами в 180 матчах.

Топ-10 лучших аргентинских футболистов в истории: