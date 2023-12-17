Месси или Марадона? Названы лучшие аргентинские футболисты в истории
Издание FourFourTwo назвало 10 лучших футболистов с аргентинским паспортом
Издание FourFourTwo назвало 10 лучших футболистов в истории аргентинского футбола.
Тройку открыл нападающий Марио Кемпес, лучшим клубом в карьере которого была «Валенсия». Однако аргентинцам он запомнился не игрой за «летучих мышей», а выступлением на победном чемпионате мира 1978 года. Тогда форвард отметился 6 забитыми мячами на турнире, учитывая 2 гола в финале мундиаля.
Второе место занял великий Диего Марадона. Он также выиграл для «альбиселесте» чемпионат мира. Произошло это в Мексике в 1986 году. Тогда Диего был признан лучшим игроком турнира и практически сам добыл для своей страны трофей.
Но лучшим игроком в истории Аргентины все же признали Лионеля Месси, и, наверное, этого бы не произошло, если бы не победа на чемпионате мира 2022. Об индивидуальных достижениях «инопланетянина» нечего и говорить: 8 «Золотых мячей» говорят сами за себя. В составе национальной сборной Лионель Месси отметился 106 забитыми мячами в 180 матчах.
Топ-10 лучших аргентинских футболистов в истории:
- 1. Лионель Месси
- 2. Диего Марадона
- 3. Марио Кемпес
- 4. Даниэль Пассарелла
- 5. Габриэль Батистута
- 6. Оскар Руджери
- 7. Жорже Бурручага
- 8. Убальдо Филлол
- 9. Анхель Ди Мария
- 10. Хавьер Маскерано
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Капитан «Лутон Таун» потерял сознание
Специалист не видит, кто мог бы действительно усилить «бело-синих»