Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси или Марадона? Названы лучшие аргентинские футболисты в истории
Аргентина
17 декабря 2023, 12:40 |
1318
2

Месси или Марадона? Названы лучшие аргентинские футболисты в истории

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших футболистов с аргентинским паспортом

17 декабря 2023, 12:40 |
1318
2
Месси или Марадона? Названы лучшие аргентинские футболисты в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших футболистов в истории аргентинского футбола.

Тройку открыл нападающий Марио Кемпес, лучшим клубом в карьере которого была «Валенсия». Однако аргентинцам он запомнился не игрой за «летучих мышей», а выступлением на победном чемпионате мира 1978 года. Тогда форвард отметился 6 забитыми мячами на турнире, учитывая 2 гола в финале мундиаля.

Второе место занял великий Диего Марадона. Он также выиграл для «альбиселесте» чемпионат мира. Произошло это в Мексике в 1986 году. Тогда Диего был признан лучшим игроком турнира и практически сам добыл для своей страны трофей.

Но лучшим игроком в истории Аргентины все же признали Лионеля Месси, и, наверное, этого бы не произошло, если бы не победа на чемпионате мира 2022. Об индивидуальных достижениях «инопланетянина» нечего и говорить: 8 «Золотых мячей» говорят сами за себя. В составе национальной сборной Лионель Месси отметился 106 забитыми мячами в 180 матчах.

Топ-10 лучших аргентинских футболистов в истории:

  • 1. Лионель Месси
  • 2. Диего Марадона
  • 3. Марио Кемпес
  • 4. Даниэль Пассарелла
  • 5. Габриэль Батистута
  • 6. Оскар Руджери
  • 7. Жорже Бурручага
  • 8. Убальдо Филлол
  • 9. Анхель Ди Мария
  • 10. Хавьер Маскерано
По теме:
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Симеоне называл Месси «карликом», чтобы не пугать игроков Атлетико
Буффон только третий. Названы лучшие итальянские игроки в истории
Лионель Месси Диего Марадона Марио Кемпес Даниэль Пассарелла Габриэль Батистута Анхель Ди Мария Хавьер Маскерано рейтинг FourFourTwo
Источник FourFourTwo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
Футбол | 16 декабря 2023, 18:43 8
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен

Капитан «Лутон Таун» потерял сознание

Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Футбол | 16 декабря 2023, 12:52 3
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды

Специалист не видит, кто мог бы действительно усилить «бело-синих»

ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Футбол | 17.12.2023, 10:15
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Футбол | 17.12.2023, 08:10
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря
Футбол | 17.12.2023, 07:30
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Замість Руджері або  Бурручаги можна було б включити Каніджу.
Ответить
+2
BATI-GOOOOOL
Батістута 3 місце.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
16.12.2023, 09:50 22
Футбол
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
16.12.2023, 14:56
Бокс
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
15.12.2023, 20:52 5
Футзал
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 8
Футбол
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
15.12.2023, 16:36 13
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
15.12.2023, 09:18 36
Футбол
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
15.12.2023, 12:18 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем