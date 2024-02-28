Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Александр Драмбаев опубликовал послание для Анатолия Куртева
22-летний украинский футболист донецкого «Шахтера» Александр Драмбаев, который на правах аренды выступает за хорватский «Осиек», в своем Instagram обратился к мэру Запорожья.
Драмбаев опубликовал новость о том, что в парке города появятся «6-этажные туалеты», которые можно будет арендовать по цене 7 долларов за квадратный метр.
«Вот такие туалеты будут в Запорожье. Как вам? И еще и можно взять в аренду при желании. Очень сильно бесит, все про это знают, говорят и пишут, но ничего не делают.
В городе Запорожье очень много проблем с мэром, который делает все, что хочет, и чувствует себя безнаказанным», – написал в сториз Александр.
И.о. мэра Запорожья с августа 2021 года и секретарем Запорожского городского совета является Анатолий Куртев.
В сезоне 2023/24 Драмбаев провел 20 матчей за «Осиек» во всех турнирах, голевыми действиями не отличился. В декабре сообщалось, что Александром интересуются клубы из Нидерландов, Бельгии и Польши.
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