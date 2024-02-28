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Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 07:03 | Обновлено 28 февраля 2024, 07:14
2538
2

Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов

Александр Драмбаев опубликовал послание для Анатолия Куртева

28 февраля 2024, 07:03 | Обновлено 28 февраля 2024, 07:14
2538
2
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Instagram. Александр Драмбаев

22-летний украинский футболист донецкого «Шахтера» Александр Драмбаев, который на правах аренды выступает за хорватский «Осиек», в своем Instagram обратился к мэру Запорожья.

Драмбаев опубликовал новость о том, что в парке города появятся «6-этажные туалеты», которые можно будет арендовать по цене 7 долларов за квадратный метр.

«Вот такие туалеты будут в Запорожье. Как вам? И еще и можно взять в аренду при желании. Очень сильно бесит, все про это знают, говорят и пишут, но ничего не делают.

В городе Запорожье очень много проблем с мэром, который делает все, что хочет, и чувствует себя безнаказанным», – написал в сториз Александр.

И.о. мэра Запорожья с августа 2021 года и секретарем Запорожского городского совета является Анатолий Куртев.

В сезоне 2023/24 Драмбаев провел 20 матчей за «Осиек» во всех турнирах, голевыми действиями не отличился. В декабре сообщалось, что Александром интересуются клубы из Нидерландов, Бельгии и Польши.

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Александр Драмбаев Анатолий Куртев Запорожье российско-украинская война Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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Serhii P.
гарвець "Шахтаря", який грає в Хорватії. Яке ти відношення взагалі маєш до запорізьких туалетів? 
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