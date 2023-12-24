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Украина. Премьер лига
24 декабря 2023, 20:50 |
2427
0

Источник: игроком Шахтера интересуются клубы Бельгии, Нидерландов и Польши

Александр Драмбаев может досрочно покинуть клуб хорватский «Осиек»

24 декабря 2023, 20:50 |
2427
0
Источник: игроком Шахтера интересуются клубы Бельгии, Нидерландов и Польши
ФК Осиек. Александр Драмбаев

22-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Александр Драмбаев, который выступает на правах аренды за «Осиек», может досрочно покинуть хорватскую команду.

Как сообщает SportArena, возможный уход украинца связан с интересом других клубов, а не из-за того, что Драмбаев не оправдывает ожиданий руководства «Осиека».

По информации источника, Александр попал в сферу интересов клубов из Нидерландов, Бельгии и Польши, а также луганской «Зари».

Арендное соглашение «Шахтера» с «Осиеком» по Драмбаеву рассчитано до конца сезона 2023/24. Летом 2024 года у него также заканчивается контракт с «Шахтером». У хорватского клуба есть возможность выкупить футболиста.

В чемпионате Хорватии Драмбаев провел 16 поединков. Голевыми действиями не отличился.

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Александр Драмбаев трансферы Осиек аренда игрока Шахтер Донецк трансферы УПЛ Заря Луганск
Источник Sportarena
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