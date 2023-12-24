Источник: игроком Шахтера интересуются клубы Бельгии, Нидерландов и Польши
Александр Драмбаев может досрочно покинуть клуб хорватский «Осиек»
22-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Александр Драмбаев, который выступает на правах аренды за «Осиек», может досрочно покинуть хорватскую команду.
Как сообщает SportArena, возможный уход украинца связан с интересом других клубов, а не из-за того, что Драмбаев не оправдывает ожиданий руководства «Осиека».
По информации источника, Александр попал в сферу интересов клубов из Нидерландов, Бельгии и Польши, а также луганской «Зари».
Арендное соглашение «Шахтера» с «Осиеком» по Драмбаеву рассчитано до конца сезона 2023/24. Летом 2024 года у него также заканчивается контракт с «Шахтером». У хорватского клуба есть возможность выкупить футболиста.
В чемпионате Хорватии Драмбаев провел 16 поединков. Голевыми действиями не отличился.
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