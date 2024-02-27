КОВАЛЕЦ: «Шахтер после еврокубков был психологически разбалансирован»

Украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал для Sport.ua сенсационные результаты в 18-м туре УПЛ.

– В сыгранном туре произошло две сенсации с ничейным итогом. Аутсайдер чемпионата, «Минай», отобрал очки у одного из лидеров, «Днепра-1» (1:1), а «Александрия» – у «Шахтера» (0:0). Какой из этих результатов оказался для вас наиболее неожиданным?

– Думаю, что для многих полной неожиданностью стал результат поединка «Днепр-1» – «Минай». Еще раньше все говорили, что Минай – это уже команда первой лиги и что она не останется в элите. Хотя мы видели, что забей закарпатцы пенальти – и все с точки зрения результата могло быть по-другому. Мне показалось, что со стороны Днепра-1 была недооценка соперника. Было создано достаточно много моментов, чтобы забить, но стоит отметить голкипера гостей.

Впрочем, как и вся команда «Минай» – в организованности как в защите, так и в переходной фазе из обороны в атаку. Именно в контратаке закарпатцы и забили мяч. А в концовке могли даже выиграть, однако не реализовали свой шанс. Как сказал мой коллега Юрий Максимов, очень хорошо, что находящаяся на последнем месте команда борется до конца и не сдается. Это плюс Украинской Премьер-лиге.

Что касается матча «Александрия» – «Шахтер», то было видно, что александрийцы очень хорошо настроились на игру. Еще на тренировочных сборах за границей команда выглядела хорошо. Некоторые матчи, которые «Александрия» играла в Турции, я смотрел и увидел, что она демонстрирует агрессивный футбол.

Понятно, что Шахтер был после еврокубковых поединков с «Марселем» несколько разбалансирован психологически. Поэтому мне кажется, что ничейный результат – по игре, ведь могли выиграть как горняки, у которых в концовке матча Швед попал в штангу, так и александрийцы. Хотя оба клуба ничьей не удовлетворены.