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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 22:35 | Обновлено 27 февраля 2024, 23:05
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КОВАЛЕЦ: «Почему Черноморец сыграл слабо? В этом заслуга Оболони»

Украинский тренер прокомментировал встречу двух его бывших команд

27 февраля 2024, 22:35 | Обновлено 27 февраля 2024, 23:05
150
0
КОВАЛЕЦ: «Почему Черноморец сыграл слабо? В этом заслуга Оболони»
УПЛ

Опытный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал для Sport.ua встречу двух его бывших команд – киевской «Оболони» и одесского «Черноморца» – в 18-м туре (1:1).

– Чем бы объяснили крайне слабую игру «моряков» в поединке с «пивоварами»? Почти 20 ударов у киевлян против всего одного у одесситов о многом говорят.

– Да, согласен. Да и даже сам главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук сказал, что не ожидал такой слабой игры – даже засыпал в первом тайме. В данном матче я бы отметил «Оболонь». За агрессию и за то, что команда показала характер.

Этот клуб представляет концерн «Оболонь» и является заводской командой. Многие болельщики, которые трудятся на заводе, ее поддерживают. В ней я когда-то работал, и хорошо помню те времена. Почему «Черноморец» сыграл слабо? Мне кажется, что в этом как раз есть заслуга «Оболони». «Моряки» должны быть рады тому, что сыграли вничью. И что Штогрин подтвердил свои бомбардирские качества.

Отметил бы и вратаря Варакуту, хорошо сыгравшего на последнем рубеже. Он не раз выручал свою команду. У «Черноморца» в этой игре не было эмоций. Думаю, опытный тренерский штаб одесской команды разберется, что к чему, и следующий матч против киевского «Динамо» она сыграет лучше.

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Источник Sport.ua
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