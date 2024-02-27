ПОЛТАВЕЦ: «У нас есть волнение, так как в ЛНЗ много кадровых изменений»

Президент ЛНЗ Андрей Полтавец прокомментировал трансферную работу клуба зимой, когда черкасская команда усилилась 9 новичками:

«У нас есть волнение, потому что много кадровых изменений в команде. Честно говоря, мы и сами не знаем, чего ждать от нашего клуба.

Есть внутреннее чувство, что усиление было качественным, но понимаем, что сыгранности тоже может не хватить. Волнуемся, но уверен, что команда покажет хорошую игру и результат.

Работа в нашем клубе может быть построена не так стандартно, как в других клубах. Поиском футболистов занимаются несколько человек, начиная от владельцев клуба.

Лично руководители клуба занимаются этим. Главную же миссию по поиску футболистов в нашем клубе выполняют спортивный директор Евгений Тарасенко и технический директор Андрей Колесник. Они проделали тяжелую, но важную работу в эти два месяца межсезонья.

Нам удалось подписать обученных иностранцев. Благодарность ребятам, которые выполнили свою работу, а от футболистов ждем оправдания наших надежд».