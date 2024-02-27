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  4. Новый босс Манчестер Юнайтед хочет, чтобы клуб возглавил Зидан
Англия
27 февраля 2024, 19:27 |
285
0

Новый босс Манчестер Юнайтед хочет, чтобы клуб возглавил Зидан

Джим Рэтклифф планирует вернуть команду на вершину английского и европейского футбола

27 февраля 2024, 19:27 |
285
0
Новый босс Манчестер Юнайтед хочет, чтобы клуб возглавил Зидан
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Британский миллиардер Джим Рэтклифф собирается сделать все, что в его силах, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину английского и европейского футбола.

Сообщается, что босс компании INEOS хочет поставить Зинедина Зидана во главе своей команды вместо Эрика Тен Хага. Заниматся этим вопросом будет Жан-Клод Блан, который уже пытался подписать француза, когда работал в ПСЖ.

Зидан, который находится в творческом отпуске с 2021 года, ранее заявил, что не против поработать в Италии.

С прошлой недели сэр Джим Рэтклифф стал официальным совладельцем «Манчестер Юнайтед» с долей в 27,7%, которая может увеличиться в ближайшие годы. Новый руководитель «красных дьяволов» всерьез рассматривает возможность строительства нового стадиона для МЮ. Также Рэтклифф хочет избавиться от 11 игроков.

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Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф
Источник Footmercato
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