Новый босс Манчестер Юнайтед хочет, чтобы клуб возглавил Зидан

Британский миллиардер Джим Рэтклифф собирается сделать все, что в его силах, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину английского и европейского футбола.

Сообщается, что босс компании INEOS хочет поставить Зинедина Зидана во главе своей команды вместо Эрика Тен Хага. Заниматся этим вопросом будет Жан-Клод Блан, который уже пытался подписать француза, когда работал в ПСЖ.

Зидан, который находится в творческом отпуске с 2021 года, ранее заявил, что не против поработать в Италии.

С прошлой недели сэр Джим Рэтклифф стал официальным совладельцем «Манчестер Юнайтед» с долей в 27,7%, которая может увеличиться в ближайшие годы. Новый руководитель «красных дьяволов» всерьез рассматривает возможность строительства нового стадиона для МЮ. Также Рэтклифф хочет избавиться от 11 игроков.