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Англия
21 февраля 2024, 11:08 | Обновлено 21 февраля 2024, 11:45
1083
0

ОФИЦИАЛЬНО. У Манчестер Юнайтед новый совладелец

Джим Рэтклифф получил часть прав на клуб

21 февраля 2024, 11:08 | Обновлено 21 февраля 2024, 11:45
1083
0
ОФИЦИАЛЬНО. У Манчестер Юнайтед новый совладелец
Getty Images/Global Images Ukraine

Британский миллиардер Джим Рэтклифф официально стал обладателем 27,7% акций клуба «Манчестер Юнайтед» класса А и 27,7% акций класса B.

Как информирует официальный сайт манкунианцев, все условия сделки выполнены. Также получено одобрение от Федерации футбола Англии и Английской Премьер-лиги.

Рэтклифф вложил в клуб 200 млн долларов. Они пошли на приобретение дополнительных акций классов А и B. Еще 100 млн долларов будут дополнительно инвестированы до 31 декабря 2024 года. Все средства будут предназначены для будущих инвестиций в инфраструктуру домашнего стадиона клуба «Олд Траффорд».

«Стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» – это большая честь и большая ответственность. Это только начало нашего пути к возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола. С сегодняшнего дня работа по достижению этих целей ускорится», – заявил Рэтклифф.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 6-е место, имея в активе 44 очка после 25 матчей.

Ранее сообщалось, что парижский «ПСЖ» следит за звездой «Манчестер Юнайтед».

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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джим Рэтклифф
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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