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  4. Чемпион мира-2006 может возглавить Сассуоло
Италия
27 февраля 2024, 12:59 |
343
0

Чемпион мира-2006 может возглавить Сассуоло

«Нероверди» хотят пригласить Фабио Гроссо

27 февраля 2024, 12:59 |
343
0
Чемпион мира-2006 может возглавить Сассуоло
ФК Лион. Фабио Гроссо

«Сассуоло» занимается поисками нового главного тренера после увольнения Алессио Дионизи. Сейчас должность главного тренера занимает наставник молодежной команды Эмилиано Биджика, но его рассматривают только как временный вариант.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Сассуоло» ведет переговоры с чемпионом мира 2006 года Фабио Гроссо, который в ноябре прошлого года был уволен из «Лиона».

Гроссо хочет контракт на 2,5 года, «Сассуоло» предлагает только на полтора. Также тренер предпочел бы приступить к работе летом, а клубу нужен тренер уже сейчас, поскольку над «нероверди» нависла угроза вылета в Серию В.

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Сассуоло Фабио Гроссо Серия A
Источник Джанлука Ди Марцио
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