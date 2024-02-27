Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции и отыграл на ноль.

Этот сейв поразил президента «Реала» Флорентино Переса, который во время матча обсуждал с руководством «сливочных» продление контракта Лунина.

«Это спасительный сейв. Этот парень показывает хорошую игру, мы должны продлить с ним контракт», – сказал Перес.

Ранее Лунин сообщил, что хотел бы остаться в «Реале». У него действует контракт до 2025 года.