Дефицит бюджета УАФ может еще увеличиться

Как стало известно Sport.ua, дефицит примерно в 2 млн евро в бюджете УАФ это лишь не официальный итог проведенной одной из зарубежных аудиторских компаний проверки финансовой деятельности этой общественной организации.

По информации нашего источника он может быть и больше, однако точную сумму можно будет назвать только после появления официальных документов. Этот аудиторский вердикт ожидается в апреле.

Источники финансирования УАФ разные - от спонсорских поступлений до средств УЕФА. И новому президенту УАФ Андрею Шевченко, который после избрания подчеркивал необходимость возвращения доверия и уважения к этой организации, нужно позаботиться, прежде всего, о предоставлении исчерпывающей информации УЕФА, как использовались ее деньги. Потому что без поступлений из УЕФА трудно себе представить функционирование УАФ.

Хотя в случае официального подтверждения «дыры» в бюджете УАФ без помощи правоохранительных органов для выяснения виновных, не обойтись.

Ранее сообщалось, что после аудита в УАФ дефицит бюджета организации составляет два млн евро.