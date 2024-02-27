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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 12:03 | Обновлено 27 февраля 2024, 12:06
469
1

Дефицит бюджета УАФ может еще увеличиться

Вывод о «дыре» в бюджете УАФ лишь предварительный

27 февраля 2024, 12:03 | Обновлено 27 февраля 2024, 12:06
469
1
Дефицит бюджета УАФ может еще увеличиться
УАФ. Дом футбола

Как стало известно Sport.ua, дефицит примерно в 2 млн евро в бюджете УАФ это лишь не официальный итог проведенной одной из зарубежных аудиторских компаний проверки финансовой деятельности этой общественной организации.

По информации нашего источника он может быть и больше, однако точную сумму можно будет назвать только после появления официальных документов. Этот аудиторский вердикт ожидается в апреле.

Источники финансирования УАФ разные - от спонсорских поступлений до средств УЕФА. И новому президенту УАФ Андрею Шевченко, который после избрания подчеркивал необходимость возвращения доверия и уважения к этой организации, нужно позаботиться, прежде всего, о предоставлении исчерпывающей информации УЕФА, как использовались ее деньги. Потому что без поступлений из УЕФА трудно себе представить функционирование УАФ.

Хотя в случае официального подтверждения «дыры» в бюджете УАФ без помощи правоохранительных органов для выяснения виновных, не обойтись.

Ранее сообщалось, что после аудита в УАФ дефицит бюджета организации составляет два млн евро.

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Источник Sport.ua
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Муґунот Уух
о, на тобі:
роками утримувами десятки дармоїдів з далеко не середньоукраїнською зарплатнею. а тут бац, "елєктрічєство кончілось"!
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