Большие проблемы Шевченко. Стал известен дефицит бюджета УАФ
Цыганык сообщает о дефиците в два миллиона евро
По информации журналиста Игоря Цыганыка, после аудита в УАФ дефицит бюджета организации составил два миллиона евро.
Сообщается, что новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко после назначения устроил проверку финансового состояния организации.
Результаты руководство не порадовали, а Шевченко и его команде нужно найти, как покрыть разницу для нормального функционирования УАФ.
Шевченко на прошлой неделе сообщил, что сборная Украины в рамках подготовки к матчу полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии проведет сбор в испанской Марбелье.
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