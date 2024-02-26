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  4. Большие проблемы Шевченко. Стал известен дефицит бюджета УАФ
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 18:29 |
2303
6

Большие проблемы Шевченко. Стал известен дефицит бюджета УАФ

Цыганык сообщает о дефиците в два миллиона евро

26 февраля 2024, 18:29 |
2303
6
Большие проблемы Шевченко. Стал известен дефицит бюджета УАФ
УАФ. Андрей Шевченко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, после аудита в УАФ дефицит бюджета организации составил два миллиона евро.

Сообщается, что новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко после назначения устроил проверку финансового состояния организации.

Результаты руководство не порадовали, а Шевченко и его команде нужно найти, как покрыть разницу для нормального функционирования УАФ.

Шевченко на прошлой неделе сообщил, что сборная Украины в рамках подготовки к матчу полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии проведет сбор в испанской Марбелье.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 6
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vbrjkf
Нехай пошукає у Павелка в загашнику...
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+5
gajvir
10 віце -президентів УАФ з зарплатою десь 15 тис. доларів в місяць, множимо на 12 місяців , маємо 1,8 млн. доларів в рік. А керував Павелко з 2015 року.  Так що могло бути й більше))))
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+3
Ron Noiill
Рінат підчистив залишки. Купе на два мільйони чергового нєгра або грузіна.
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+3
CheMP
папэрэдныки 
Ответить
+1
Swed
Сделайте Порошенко почётным президентом и подарите ему ФК Минай.
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-3
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