Большие проблемы Шевченко. Стал известен дефицит бюджета УАФ

По информации журналиста Игоря Цыганыка, после аудита в УАФ дефицит бюджета организации составил два миллиона евро.

Сообщается, что новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко после назначения устроил проверку финансового состояния организации.

Результаты руководство не порадовали, а Шевченко и его команде нужно найти, как покрыть разницу для нормального функционирования УАФ.

Шевченко на прошлой неделе сообщил, что сборная Украины в рамках подготовки к матчу полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии проведет сбор в испанской Марбелье.