Хави может остаться коучем Барсы. У тренера есть одно условие
Испанский наставник может изменить свое последнее решение
Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.
Однако по информации El Chiringuito TV, Хави может передумать и остаться в команде, если спортивным директором «сине-гранатовых» снова станет Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа. Свое решение Хави точно не изменит, если этот пост и дальше будет занимать Деку.
В настоящее время «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 57 очками, отставая от лидера «Реала» на восемь очков.
Ранее Хави высказался о борьбе за первое место в чемпионате Испании по футболу.
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