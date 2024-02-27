Хави может остаться коучем Барсы. У тренера есть одно условие

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Однако по информации El Chiringuito TV, Хави может передумать и остаться в команде, если спортивным директором «сине-гранатовых» снова станет Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа. Свое решение Хави точно не изменит, если этот пост и дальше будет занимать Деку.

В настоящее время «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 57 очками, отставая от лидера «Реала» на восемь очков.

Ранее Хави высказался о борьбе за первое место в чемпионате Испании по футболу.