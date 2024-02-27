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  4. Хави может остаться коучем Барсы. У тренера есть одно условие
Испания
27 февраля 2024, 11:31 | Обновлено 27 февраля 2024, 11:36
943
0

Хави может остаться коучем Барсы. У тренера есть одно условие

Испанский наставник может изменить свое последнее решение

27 февраля 2024, 11:31 | Обновлено 27 февраля 2024, 11:36
943
0
Хави может остаться коучем Барсы. У тренера есть одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Однако по информации El Chiringuito TV, Хави может передумать и остаться в команде, если спортивным директором «сине-гранатовых» снова станет Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа. Свое решение Хави точно не изменит, если этот пост и дальше будет занимать Деку.

В настоящее время «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 57 очками, отставая от лидера «Реала» на восемь очков.

Ранее Хави высказался о борьбе за первое место в чемпионате Испании по футболу.

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Йорди Кройф Деку Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хави
Источник El Chiringuito TV
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