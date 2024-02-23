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  4. ХАВИ – о борьбе за чемпионство в Ла Лиге: «Мы не выбросим полотенце»
Испания
23 февраля 2024, 16:35 |
33
0

ХАВИ – о борьбе за чемпионство в Ла Лиге: «Мы не выбросим полотенце»

Наставник каталонцев считает, что его подопечным будет сложно

23 февраля 2024, 16:35 |
33
0
ХАВИ – о борьбе за чемпионство в Ла Лиге: «Мы не выбросим полотенце»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе». Игра состоится 24 февраля в Барселоне.

«Пока у нас есть математические шансы, мы будем бороться за победу в Ла Лиге. «Барселона» не собирается выкидывать белое полотенце и не будет отказываться от борьбы за чемпионство, но это будет сложно.

Думаю, лучше было бы, чтобы следующий матч игрался в воскресенье или понедельник, но это не оправдание. Мы будем бороться за три очка», — сказал Хави на пресс-конференции.

Отметим, что «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от лидирующего «Реала» на восемь баллов.

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Источник ФК Барселона
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