ХАВИ – о борьбе за чемпионство в Ла Лиге: «Мы не выбросим полотенце»
Наставник каталонцев считает, что его подопечным будет сложно
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе». Игра состоится 24 февраля в Барселоне.
«Пока у нас есть математические шансы, мы будем бороться за победу в Ла Лиге. «Барселона» не собирается выкидывать белое полотенце и не будет отказываться от борьбы за чемпионство, но это будет сложно.
Думаю, лучше было бы, чтобы следующий матч игрался в воскресенье или понедельник, но это не оправдание. Мы будем бороться за три очка», — сказал Хави на пресс-конференции.
Отметим, что «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от лидирующего «Реала» на восемь баллов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей в свое время играл в бутсах от фирмы Mizuno
В Отепя состоялась смешанная эстафета