ХАВИ – о борьбе за чемпионство в Ла Лиге: «Мы не выбросим полотенце»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе». Игра состоится 24 февраля в Барселоне.

«Пока у нас есть математические шансы, мы будем бороться за победу в Ла Лиге. «Барселона» не собирается выкидывать белое полотенце и не будет отказываться от борьбы за чемпионство, но это будет сложно.

Думаю, лучше было бы, чтобы следующий матч игрался в воскресенье или понедельник, но это не оправдание. Мы будем бороться за три очка», — сказал Хави на пресс-конференции.

Отметим, что «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от лидирующего «Реала» на восемь баллов.