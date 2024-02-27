Пятенко рассказал о состоянии украинской футболистки после сотрясения мозга

Во вторник, 27 февраля, женская сборная Украины по футболу в турецкой Анталье проведет повторный поединок с болгарками за продление «прописки» в Лиге наций В. Первый матч в Кырджале завершился победой украинок – 4:0.

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал последние новости из расположения команды:

– Несмотря на разгромную победу в Болгарии, о недооценке соперниц не может быть и речи. Настраиваемся и в Анталье взять верх, продемонстрировав свои лучшие качества. Думаю, что по сравнению с матчем в Кырджали в стартовом составе будет 3-4 новых игрока. Тем более, что у нашей сборной довольно длинная скамейка запасных.

Что касается Вероники Андрухив, которая в Кирджале в одном из столкновений не избежала сотрясения мозга, то она находится в расположении сборной под опекой медперсонала. Радует, что с каждым днем ее состояние улучшается.

Напомним, поединок Украина – Болгария начнется в Анталье в 15:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что после первого матча с болгарками украинка Вероника Андрухив с сотрясением мозга попала в больницу.