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Лига наций
27 февраля 2024, 10:21 | Обновлено 27 февраля 2024, 10:24
207
0

Пятенко рассказал о состоянии украинской футболистки после сотрясения мозга

Сегодня женскую сборную ждет ответный матч против болгарок

27 февраля 2024, 10:21 | Обновлено 27 февраля 2024, 10:24
207
0
Пятенко рассказал о состоянии украинской футболистки после сотрясения мозга
УАФ

Во вторник, 27 февраля, женская сборная Украины по футболу в турецкой Анталье проведет повторный поединок с болгарками за продление «прописки» в Лиге наций В. Первый матч в Кырджале завершился победой украинок – 4:0.

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал последние новости из расположения команды:

– Несмотря на разгромную победу в Болгарии, о недооценке соперниц не может быть и речи. Настраиваемся и в Анталье взять верх, продемонстрировав свои лучшие качества. Думаю, что по сравнению с матчем в Кырджали в стартовом составе будет 3-4 новых игрока. Тем более, что у нашей сборной довольно длинная скамейка запасных.

Что касается Вероники Андрухив, которая в Кирджале в одном из столкновений не избежала сотрясения мозга, то она находится в расположении сборной под опекой медперсонала. Радует, что с каждым днем ее состояние улучшается.

Напомним, поединок Украина – Болгария начнется в Анталье в 15:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что после первого матча с болгарками украинка Вероника Андрухив с сотрясением мозга попала в больницу.

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Источник Sport.ua
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