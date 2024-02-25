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Лига наций
25 февраля 2024, 23:41 | Обновлено 25 февраля 2024, 23:54
711
0

Болгария – Украина – 0:4. Женская Лига наций. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций, сыгранного в болгарском Кырджали

25 февраля 2024, 23:41 | Обновлено 25 февраля 2024, 23:54
711
0
Болгария – Украина – 0:4. Женская Лига наций. Видео голов и обзор матча
УАФ

Женская сборная Украины провела выездной поединок против команды Болгарии в плей-офф за право играть в дивизионе Лиги наций.

Осенью украинская команда заняла третье место в группе и сумела обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав вылета в Лигу С. Так что теперь подопечным Владимира Пятенко выпало противостоять в плей-офф за место в дивизионе В Болгарии. В последние дни сборная Украины тренировалась в турецкой Анталье, после чего отправилась на выездную игру в городок Кырджали.

Сине-желтые повели в счете уже на 6-й минуте, когда Роксонала Кравчук воспользовалась передачей Вероники Андрухив и перебросила голкипера. Украинки продолжили владеть инициативой, создавали моменты, и в середине первого тайма уже Андрухив после паса Ольги Овдийчук удвоил преимущество гостей.

После перерыва неприятность произошла с Андрухив, которая покинула поле на носилках. Украинки продолжили владеть значительным преимуществом, но на этот раз кипер болгарок несколько раз помешала украинской команде огорчить себя. Впрочем, в конце матча Инна Глущенко пробила визави, воспользовавшись пасом Тамилы Химич. А уже в компенсированное время после подачи Химич со стандарта отличилась Яна Котик. В итоге – 4:0 в пользу команды Владимира Пятенко.

Ответный матч Украина – Болгария будет сыгран 27 февраля. Номинально домашнюю игру сине-желтые проведут на стадионе Мардан в городе Анталья (Турция). Начало этого поединка – в 15:00 по Киеву. Вход на игру – свободный.

Женская Лига наций 2023/2024

Плей-офф за место в Лиге В. Первый матч

23 февраля. Кырджали (Болгария). Арда-Арена.

Болгария – Украина – 0:4 (0:2)

Голы: Кравчук, 6, Андрухов, 24, Глущенко, 83, Котик, 90+5.

Болгария: Шаханская, Кефалова, Я. Иванова, Димитрова (к), Караиванова, Станковая (Бойчева, 46), Петрова (Парапунова, 86), Найденова (Желева, 69), Попадийнова (Петкова, 69), Адрианова (Караджов, 46), Д. Иванова. Тренер: Сильвия Радойска.

Украина: Келюшик, Петрик (Подольская, 74), Котик, Шматко (к), Басанская (Деркач, 84), Андрухов (Козлова, 50), Семкив (Корсун, 84), Химич, Овдейчук, Кравчук (Малахова, 74), Глущенко. Тренер: Владимир Пятенко.

Предупреждение: Шаханская, 90+3.

Арбитр: Минка Веккели (Финляндия).

Видеообзор матча

Відеозапись матча

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Источник Sport.ua
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