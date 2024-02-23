Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последствие победы: украинка с сотрясением мозга попала в больницу
Лига наций
23 февраля 2024, 21:37 | Обновлено 23 февраля 2024, 22:24
827
0

Последствие победы: украинка с сотрясением мозга попала в больницу

Вероника Андрухив выбыла на 2-3 недели

23 февраля 2024, 21:37 | Обновлено 23 февраля 2024, 22:24
827
0
Последствие победы: украинка с сотрясением мозга попала в больницу
УАФ. Вероника Андрухив

В болгарском городе Кирджали 23 февраля состоялся первый стыковой матч между женскими сборными Болгарии и Украины по футболу за сохранение «прописки» в Лиге наций В. Победили наши девушки – 4:0.

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

«Настраивал подопечных дорожить мячом и в 1-2 касания проходить середину поля. Поскольку болгарки большие силы держали в обороне, то акцент был сделан на атаки флангами. При потере мяча важно было сразу прессинговать, эффективно действовать в отборе, чтобы хозяйки не использовали длинные передачи на свою выдвинутую вперед нападающую.

С этим планом на игру подопечные справились, контролировали ход событий на поле и одержали убедительную победу.

К сожалению, сразу после перерыва Вероника Андрухив – автор второго мяча в ворота болгарок столкнулась с соперницей и на носилках покинула поле. Веронику увезли в больницу, у нее сотрясение мозга и она 2-3 недели будет без футбола. Сейчас Андрухив уже в расположении сборной в отеле.

Завтра возвращаемся в турецкую Анталью, где 27 февраля состоится повторный поединок. Настраиваемся снова взять верх».

Начнется матч на стадионе «Мардан» в 15:00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Футболист Байера забил супергол и обманул Хаби Алонсо с врачами
Манчестер Юнайтед на несколько недель потерял ключевого форварда
Шанс для Яремчука. Реал с Луниным лишился второго бомбардира на 3 недели
женская сборная Украины по футболу Болгария - Украина женская сборная Болгарии по футболу Лига наций по футболу среди женщин Владимир Пятенко инсайд травма сотрясение мозга
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 23 февраля 2024, 13:20 9
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

23 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки

Юрий ВЕРНИДУБ: «Очень порадовало назначение Монзуль. Горжусь ее работой»
Футбол | 23 февраля 2024, 20:45 0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Очень порадовало назначение Монзуль. Горжусь ее работой»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Очень порадовало назначение Монзуль. Горжусь ее работой»

Тренер доволен назначением в Комитет арбитров

Зеленский сравнил потери украинской и российской армии в войне
Война | 23.02.2024, 16:12
Зеленский сравнил потери украинской и российской армии в войне
Зеленский сравнил потери украинской и российской армии в войне
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Футбол | 23.02.2024, 04:10
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Футбол | 23.02.2024, 06:25
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
21.02.2024, 17:33
Футбол
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
21.02.2024, 17:44 32
Футбол
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 194
Футбол
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 35
Теннис
Тренер Бенфики оценил матч в Лиге Европы и отметил важность Трубина
Тренер Бенфики оценил матч в Лиге Европы и отметил важность Трубина
23.02.2024, 06:02
Футбол
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
21.02.2024, 23:56 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
23.02.2024, 06:05 102
Футбол
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
22.02.2024, 10:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем