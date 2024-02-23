Последствие победы: украинка с сотрясением мозга попала в больницу

В болгарском городе Кирджали 23 февраля состоялся первый стыковой матч между женскими сборными Болгарии и Украины по футболу за сохранение «прописки» в Лиге наций В. Победили наши девушки – 4:0.

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

«Настраивал подопечных дорожить мячом и в 1-2 касания проходить середину поля. Поскольку болгарки большие силы держали в обороне, то акцент был сделан на атаки флангами. При потере мяча важно было сразу прессинговать, эффективно действовать в отборе, чтобы хозяйки не использовали длинные передачи на свою выдвинутую вперед нападающую.

С этим планом на игру подопечные справились, контролировали ход событий на поле и одержали убедительную победу.

К сожалению, сразу после перерыва Вероника Андрухив – автор второго мяча в ворота болгарок столкнулась с соперницей и на носилках покинула поле. Веронику увезли в больницу, у нее сотрясение мозга и она 2-3 недели будет без футбола. Сейчас Андрухив уже в расположении сборной в отеле.

Завтра возвращаемся в турецкую Анталью, где 27 февраля состоится повторный поединок. Настраиваемся снова взять верх».

Начнется матч на стадионе «Мардан» в 15:00 по киевскому времени.