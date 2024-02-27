Зинченко высказался о возвращении на поле после травмы. Когда ждать?

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о возвращении на поле после травмы.

«Я надеюсь вернуться на поле очень-очень скоро. Сейчас очень важный период, очень важные игры не только в клубе, но и за сборную. Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление от травмы. Я уже очень близок к этому», – сказал Александр.

В этом сезоне Александр провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче «канониров» против «Ливерпуля». Ранее сообщалось, что Александр может восстановиться до следующего матча АПЛ.