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  4. Зинченко высказался о возвращении на поле после травмы. Когда ждать?
Англия
27 февраля 2024, 09:41 |
495
0

Зинченко высказался о возвращении на поле после травмы. Когда ждать?

Александр пропустил последние четыре матча из-за повреждения

27 февраля 2024, 09:41 |
495
0
Зинченко высказался о возвращении на поле после травмы. Когда ждать?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о возвращении на поле после травмы.

«Я надеюсь вернуться на поле очень-очень скоро. Сейчас очень важный период, очень важные игры не только в клубе, но и за сборную. Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление от травмы. Я уже очень близок к этому», – сказал Александр.

В этом сезоне Александр провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче «канониров» против «Ливерпуля». Ранее сообщалось, что Александр может восстановиться до следующего матча АПЛ.

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