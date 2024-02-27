Зинченко высказался о возвращении на поле после травмы. Когда ждать?
Александр пропустил последние четыре матча из-за повреждения
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о возвращении на поле после травмы.
«Я надеюсь вернуться на поле очень-очень скоро. Сейчас очень важный период, очень важные игры не только в клубе, но и за сборную. Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление от травмы. Я уже очень близок к этому», – сказал Александр.
В этом сезоне Александр провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче «канониров» против «Ливерпуля». Ранее сообщалось, что Александр может восстановиться до следующего матча АПЛ.
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