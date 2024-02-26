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Чемпионат Италии
Фиорентина
26.02.2024 21:45 – FT 2 : 1
Лацио
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Италия
26 февраля 2024, 23:52 |
52
0

Камбэк фиалок. Фиорентина одержала волевую победу в матче с Лацио

Состоялся завершающий матч 26-го тура Серии А

26 февраля 2024, 23:52 |
52
0
Камбэк фиалок. Фиорентина одержала волевую победу в матче с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Фиорентина

Сегодня, 26 февраля, завершился 26-й тур чемпионата Италии по футболу.

В последнем матче тура «Фиорентина» на своем поле принимала римский «Лацио» и сумела одержать победу со счетом 2:1.

После первого тайма «фиалки» проигрывали 0:1, однако благодаря голам Кайоде и Бонавентуры сумели вырвать три очка.

Благодаря этой победе «Фиорентина» опередила «Лацио» в турнирной таблице, флорентийцы идут седьмыми с 41 баллом, римляне занимают 8 место с 40 очками.

Серия А. 26-й тур, 26 февраля.

Фиорентина – Лацио – 2:1

Голы: Кайоде, 61, Бонавентура, 69 – Луис Альберто, 45.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Джакомо Бонавентура Фиорентина Лацио Фиорентина - Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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