Камбэк фиалок. Фиорентина одержала волевую победу в матче с Лацио
Состоялся завершающий матч 26-го тура Серии А
Сегодня, 26 февраля, завершился 26-й тур чемпионата Италии по футболу.
В последнем матче тура «Фиорентина» на своем поле принимала римский «Лацио» и сумела одержать победу со счетом 2:1.
После первого тайма «фиалки» проигрывали 0:1, однако благодаря голам Кайоде и Бонавентуры сумели вырвать три очка.
Благодаря этой победе «Фиорентина» опередила «Лацио» в турнирной таблице, флорентийцы идут седьмыми с 41 баллом, римляне занимают 8 место с 40 очками.
Серия А. 26-й тур, 26 февраля.
Фиорентина – Лацио – 2:1
Голы: Кайоде, 61, Бонавентура, 69 – Луис Альберто, 45.
TRE PUNTI!#FiorentinaLazio 2 - 1 | 90' + 5' pic.twitter.com/8ZXW6ze0Wu— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 26, 2024
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