Камбэк фиалок. Фиорентина одержала волевую победу в матче с Лацио

Сегодня, 26 февраля, завершился 26-й тур чемпионата Италии по футболу.

В последнем матче тура «Фиорентина» на своем поле принимала римский «Лацио» и сумела одержать победу со счетом 2:1.

После первого тайма «фиалки» проигрывали 0:1, однако благодаря голам Кайоде и Бонавентуры сумели вырвать три очка.

Благодаря этой победе «Фиорентина» опередила «Лацио» в турнирной таблице, флорентийцы идут седьмыми с 41 баллом, римляне занимают 8 место с 40 очками.

Серия А. 26-й тур, 26 февраля.

Фиорентина – Лацио – 2:1

Голы: Кайоде, 61, Бонавентура, 69 – Луис Альберто, 45.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А