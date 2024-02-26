26 февраля на «Артемио Франки» пройдет матч 26-го тура Серии А, в котором «Фиорентина» сыграет против «Лацио». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда заметно сдала в этом календарном году. Зимние праздники подопечные Винченцо Итальяно отметили на достаточно высоких позициях. Они и в Лиге конференций смогли выиграть свою группу, и в чемпионате страны шли в числе претендентов на четвертое место. Но в январе-февраля в актив фиалок можно внести только выход в полуфинал кубка Италии - и то Болонью дома выбили только в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время. При этом поездка в Саудовскую Аравию на Суперкубок страны обернулись 0-3 от Наполи. А в Серии А за последние 7 туров было взято только 1 победу (пусть и в виде 5-1 над Фрозиноне) и 5 очков. В том числе в прошлом туре поездка в Эмполи принесла только ничью: открыв счет на исходе получаса игрового времени, пропустили в ответ от борца за выживание.

Лацио

Клуб в прошлом сезоне смог немало удивить, показав лучший результат почти за четверть века - после скудетто 2020-го года. Подопечные Маурицио Сарри закончили вторыми тот розыгрыш Серии А. Таким образом, орлы получили право сыграть в Лиге чемпионов, и пока что там проявляют себя отлично: вышли с группы со второго места, под Атлетико, а в первом поединке 1/8 финала по делу, пусть и минимально, обыграли кризисную Баварию. Но при этом на внутренней арене только в кубке все ок, там получилось, выбив в дерби Рому, небесно-голубые вышли в полуфинал. При этом в полуфинале Суперкубка был разгром от Интера. А в Серии А, провалив старт, но вроде бы набрав ход, в последних трех турах при победе над Кальяри были поражения от Аталанты на выезде и даже Болоньи дома.

Статистика личных встреч

Все, что получилось за последние 5 очных матчей у фиолетовых, это год назад, в январе 2023-го, оформить ничью 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество скуадре виоле, что играет дома. Но оба клуба не в форме - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,67).