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Чемпионат Италии
Фиорентина
26.02.2024 21:45 - : -
Лацио
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Италия
26 февраля 2024, 07:23 | Обновлено 26 февраля 2024, 07:41
123
0

Фиорентина – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 26 февраля в 21:45 по Киеву

26 февраля 2024, 07:23 | Обновлено 26 февраля 2024, 07:41
123
0
Фиорентина – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля на «Артемио Франки» пройдет матч 26-го тура Серии А, в котором «Фиорентина» сыграет против «Лацио». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда заметно сдала в этом календарном году. Зимние праздники подопечные Винченцо Итальяно отметили на достаточно высоких позициях. Они и в Лиге конференций смогли выиграть свою группу, и в чемпионате страны шли в числе претендентов на четвертое место. Но в январе-февраля в актив фиалок можно внести только выход в полуфинал кубка Италии - и то Болонью дома выбили только в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время. При этом поездка в Саудовскую Аравию на Суперкубок страны обернулись 0-3 от Наполи. А в Серии А за последние 7 туров было взято только 1 победу (пусть и в виде 5-1 над Фрозиноне) и 5 очков. В том числе в прошлом туре поездка в Эмполи принесла только ничью: открыв счет на исходе получаса игрового времени, пропустили в ответ от борца за выживание.

Лацио

Клуб в прошлом сезоне смог немало удивить, показав лучший результат почти за четверть века - после скудетто 2020-го года. Подопечные Маурицио Сарри закончили вторыми тот розыгрыш Серии А. Таким образом, орлы получили право сыграть в Лиге чемпионов, и пока что там проявляют себя отлично: вышли с группы со второго места, под Атлетико, а в первом поединке 1/8 финала по делу, пусть и минимально, обыграли кризисную Баварию. Но при этом на внутренней арене только в кубке все ок, там получилось, выбив в дерби Рому, небесно-голубые вышли в полуфинал. При этом в полуфинале Суперкубка был разгром от Интера. А в Серии А, провалив старт, но вроде бы набрав ход, в последних трех турах при победе над Кальяри были поражения от Аталанты на выезде и даже Болоньи дома.

Статистика личных встреч

Все, что получилось за последние 5 очных матчей у фиолетовых, это год назад, в январе 2023-го, оформить ничью 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество скуадре виоле, что играет дома. Но оба клуба не в форме - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,67).

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Источник Sport.ua
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