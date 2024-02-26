25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

На следующий день украинский голкипер выставил в социальных сетях милое видео, где он с сыном вместе играют мячом в собственном доме.

Ранее экс-игрок «Реала» высоко оценил перформанс Лунина в последнем матче Ла Лиги против «Севильи».

ВИДЕО. Милота дня. Как Лунин провел следующий день после игры с Севильей