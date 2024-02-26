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Испания
26 февраля 2024, 22:50 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:02
1840
0

ВИДЕО. Милота дня. Как Лунин провел следующий день после игры с Севильей

Украинский страж ворот выложил в соцсетях милое видео с сыном

26 февраля 2024, 22:50 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:02
1840
0
ВИДЕО. Милота дня. Как Лунин провел следующий день после игры с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

На следующий день украинский голкипер выставил в социальных сетях милое видео, где он с сыном вместе играют мячом в собственном доме.

Ранее экс-игрок «Реала» высоко оценил перформанс Лунина в последнем матче Ла Лиги против «Севильи».

ВИДЕО. Милота дня. Как Лунин провел следующий день после игры с Севильей

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Источник Sport.ua
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