Испания26 февраля 2024, 19:43 |
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Экс-игрок Реала высоко оценил перформанс Лунина в последнем матче
Альваро Бенито высказался об украинском вратаре
26 февраля 2024, 19:43 |
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25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.
Бывший полузащитник «Реала» Альваро Бенито высказался о суперсейве Лунина в этом матче.
«Несмотря на гол Луки Модрича, совсем другой эпизод стал самым важным в этом матче. Сейв Лунина после удара Исаака Ромеро – был выдающимся, одним из лучших моментов в Ла Лиге», – рассказал Бенито.
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