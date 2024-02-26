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  4. Экс-игрок Реала высоко оценил перформанс Лунина в последнем матче
Испания
26 февраля 2024, 19:43 |
2771
0

Экс-игрок Реала высоко оценил перформанс Лунина в последнем матче

Альваро Бенито высказался об украинском вратаре

26 февраля 2024, 19:43 |
2771
0
Экс-игрок Реала высоко оценил перформанс Лунина в последнем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

Бывший полузащитник «Реала» Альваро Бенито высказался о суперсейве Лунина в этом матче.

«Несмотря на гол Луки Модрича, совсем другой эпизод стал самым важным в этом матче. Сейв Лунина после удара Исаака Ромеро – был выдающимся, одним из лучших моментов в Ла Лиге», – рассказал Бенито.

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Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Севилья
Источник Todomercadoweb
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