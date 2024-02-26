Экс-игрок Реала высоко оценил перформанс Лунина в последнем матче

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

Бывший полузащитник «Реала» Альваро Бенито высказался о суперсейве Лунина в этом матче.

«Несмотря на гол Луки Модрича, совсем другой эпизод стал самым важным в этом матче. Сейв Лунина после удара Исаака Ромеро – был выдающимся, одним из лучших моментов в Ла Лиге», – рассказал Бенито.