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  4. Хет-трик Дибалы. Рома обыграла Торино в матче Серии А
Италия
26 февраля 2024, 21:35 |
164
0

Хет-трик Дибалы. Рома обыграла Торино в матче Серии А

Команда Даниэле Де Росси одержала непростую победу

26 февраля 2024, 21:35 |
164
0
Хет-трик Дибалы. Рома обыграла Торино в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Сегодня, 26 февраля «Рома» в матче 26-го тура Серии А дома одержала тяжелую победу над «Торино». Главным героем матча стал форвард римлян Пауло Дибала, который оформил хет-трик.

Серия А. 26-й тур

Рома – Торино – 3:2
Голы: Дибала 42 (с пенальти), 58, 69 – Сапата 44, Хёйсен 89 (автогол)

«Рома» благодаря этой победе набрала 44 очка и остается шестой в турнирной таблице Серии А. «Торино» десятый с 36 баллами.

26-й тур завершится сегодня матчем между «Фиорентиной» и «Лацио», который начнется в 21:45 по Киеву. Вчера «Милан» сыграл вничью 1:1 с «Аталантой».

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Пауло Дибала Торино
Источник Sport.ua
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