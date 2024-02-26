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Чемпионат Италии
Лечче
25.02.2024 19:00 – FT 0 : 4
Интер Милан
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Италия
26 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 26 февраля 2024, 00:44
55
0

Милан потерял очки в матче с Аталантой. Интер на выезде разгромил Лечче

У нерадзурри дублем отметился форвард Лаутаро Мартинес

26 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 26 февраля 2024, 00:44
55
0
Милан потерял очки в матче с Аталантой. Интер на выезде разгромил Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес (справа)

Вечером 25 февраля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Италии.

«Милан» дома сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). У хозяев на 3-й минуте забил Рафаэль Леау, а у гостей на 42-й минуте с пенальти отличился Тен Копмейнерс.

«Интер» на выезде одержал разгроминую победу над «Лечче» (4:0) и продлила победную серию до 10 матчей во всех турнирах.

У гостей дублем отметился Лаутаро Мартинес, и по голу забили Давид Фраттези и Стефан Де Врей.

Топ-клубы Серии A: Интер (66), Ювентус (57), Милан (53), Болонья (48), Аталанта (46), Рома (41), Лацио (40), Фиорентина (38), Наполи (37)

Серия А. 26-й тур, 25 февраля

Лечче – Интер – 0:4

Голы: Мартинес, 15, 56, Фраттези, 54, де Врей, 67

Милан – Аталанта – 1:1

Гол: Леау, 3 – Копмейнерс, 42 (пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Рафаэль Леау, 3 мин.

ГОЛ! 1:1. Тен Копмейнерс, 42 мин (пен)

Турнирная таблица

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Интер Милан).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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