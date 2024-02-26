Милан потерял очки в матче с Аталантой. Интер на выезде разгромил Лечче
У нерадзурри дублем отметился форвард Лаутаро Мартинес
Вечером 25 февраля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Италии.
«Милан» дома сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). У хозяев на 3-й минуте забил Рафаэль Леау, а у гостей на 42-й минуте с пенальти отличился Тен Копмейнерс.
«Интер» на выезде одержал разгроминую победу над «Лечче» (4:0) и продлила победную серию до 10 матчей во всех турнирах.
У гостей дублем отметился Лаутаро Мартинес, и по голу забили Давид Фраттези и Стефан Де Врей.
Топ-клубы Серии A: Интер (66), Ювентус (57), Милан (53), Болонья (48), Аталанта (46), Рома (41), Лацио (40), Фиорентина (38), Наполи (37)
Серия А. 26-й тур, 25 февраля
Лечче – Интер – 0:4
Голы: Мартинес, 15, 56, Фраттези, 54, де Врей, 67
Милан – Аталанта – 1:1
Гол: Леау, 3 – Копмейнерс, 42 (пен)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Рафаэль Леау, 3 мин.
ГОЛ! 1:1. Тен Копмейнерс, 42 мин (пен)
Турнирная таблица
События матча
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