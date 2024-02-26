Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Металлист 1925 очень хорошо оборонялся в первом тайме»

Полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский прокомментировал победу 4:2 над «Металлистом 1925» в 18-м туре УПЛ:

«Каждая победа придает положительные эмоции. Очень важны три очка, и мы набираем форму. Это была первая официальная игра в новом году, должны разобрать все ошибки и двигаться дальше.

«Металлист 1925» очень хорошо оборонялся в первом тайме, они потратили для этого много сил, поэтому во втором тайме они уже не успевали, у игроков были судороги. Мы этим и воспользовались».

Сам Буяльский в матче с «Металлистом 1925» забил свой 70-й гол за «Динамо».