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  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Металлист 1925 очень хорошо оборонялся в первом тайме»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 20:10 |
234
0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Металлист 1925 очень хорошо оборонялся в первом тайме»

Хавбек «Динамо» Киев – о победе над «Металлистом 1925»

26 февраля 2024, 20:10 |
234
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Металлист 1925 очень хорошо оборонялся в первом тайме»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский прокомментировал победу 4:2 над «Металлистом 1925» в 18-м туре УПЛ:

«Каждая победа придает положительные эмоции. Очень важны три очка, и мы набираем форму. Это была первая официальная игра в новом году, должны разобрать все ошибки и двигаться дальше.

«Металлист 1925» очень хорошо оборонялся в первом тайме, они потратили для этого много сил, поэтому во втором тайме они уже не успевали, у игроков были судороги. Мы этим и воспользовались».

Сам Буяльский в матче с «Металлистом 1925» забил свой 70-й гол за «Динамо».

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Виталий Буяльский Динамо Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамо Киев от Шурика
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