Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Наполи

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли, которым в прошлом году интересоавлся донецкий «Шахтер», может возглавить «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, к назначению на пост тренера «Наполи» был близок Антонио Конте. Контракт с ним уже был согласован: экс-тренер «Ювентуса» и «Интера» должен был заработать 28 миллионов евро «чистыми» за три сезона.

Однако соглашение так и не было подписано потому, что у Конте и президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса оказались слишком разные взгляды на трансферную политику клуба.

Теперь фаворитом №1 на пост тренера «Наполи» является Фариоли, который, скорее всего, летом покинет «Ниццу».