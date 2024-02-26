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Италия
26 февраля 2024, 18:25 |
581
0

Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Наполи

Франческо Фариоли покинет «Ниццу» в конце сезона

26 февраля 2024, 18:25 |
581
0
Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Фариоли

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли, которым в прошлом году интересоавлся донецкий «Шахтер», может возглавить «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, к назначению на пост тренера «Наполи» был близок Антонио Конте. Контракт с ним уже был согласован: экс-тренер «Ювентуса» и «Интера» должен был заработать 28 миллионов евро «чистыми» за три сезона.

Однако соглашение так и не было подписано потому, что у Конте и президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса оказались слишком разные взгляды на трансферную политику клуба.

Теперь фаворитом №1 на пост тренера «Наполи» является Фариоли, который, скорее всего, летом покинет «Ниццу».

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Франческо Фариоли Ницца Наполи Антонио Конте Аурелио Де Лаурентис
Источник Calciomercato.it
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