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  4. Ошибка должна быть наказана. Тите – о сроке Дани Алвеса за изнасилование
Бразилия
26 февраля 2024, 11:23 |
302
0

Ошибка должна быть наказана. Тите – о сроке Дани Алвеса за изнасилование

Слова бывшего тренера сборной Бразилии уже вызвали резонанс в стране

26 февраля 2024, 11:23 |
302
0
Ошибка должна быть наказана. Тите – о сроке Дани Алвеса за изнасилование
Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

Главный тренер «Фламенго» Тите, который ранее работал коучем сборной Бразилии, высказался на тему получения его экс-подопечным по «селесао» Дани Алвесом тюремного срока за изнасилование.

«Я понимаю ваш вопрос. Я не могу сделать полный вывод, не обладая всеми фактами и правдивой информацией по делу. Я могу говорить концептуально. По идее, каждая ошибка должна быть наказана. Но я не судья и не владею всеми фактами. Кроме того, есть этап профессионала, который работал со мной, и есть другие профессиональные и личностные этапы, которые он тоже осуществляет. Я этого не знаю и не могу судить, мне нужно быть очень осторожным. Скажу больше: когда я пошел на пресс-конференцию, где была проблема с Неймаром, было 24 вопроса, мне пришлось ответить на 18 о предполагаемом [изнасиловании]. И я сказал то же самое, что у меня нет глубоких знаний по этому вопросу. Но тот, кто допустил ошибку, должен быть наказан. Такая здесь наука. Сначала тебя учат, потом тебя наказывают, чтобы ты учился», – сказал Тите.

Дани Алвес несколько дней назад был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за изнасилование девушки, которое произошло в январе минувшего года в одном из ночных клубов Барселоны.

Отметим, что Тите уже подвергся серьезной критике в бразильских СМИ за то, что назвал ошибкой уголовное преступление, совершенное Дани Алвесом.

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Тите Фламенго Дани Алвес сборная Бразилии по футболу изнасилование суд криминал тюрьма
Источник Globo Esporte
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