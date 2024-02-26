Ошибка должна быть наказана. Тите – о сроке Дани Алвеса за изнасилование

Главный тренер «Фламенго» Тите, который ранее работал коучем сборной Бразилии, высказался на тему получения его экс-подопечным по «селесао» Дани Алвесом тюремного срока за изнасилование.

«Я понимаю ваш вопрос. Я не могу сделать полный вывод, не обладая всеми фактами и правдивой информацией по делу. Я могу говорить концептуально. По идее, каждая ошибка должна быть наказана. Но я не судья и не владею всеми фактами. Кроме того, есть этап профессионала, который работал со мной, и есть другие профессиональные и личностные этапы, которые он тоже осуществляет. Я этого не знаю и не могу судить, мне нужно быть очень осторожным. Скажу больше: когда я пошел на пресс-конференцию, где была проблема с Неймаром, было 24 вопроса, мне пришлось ответить на 18 о предполагаемом [изнасиловании]. И я сказал то же самое, что у меня нет глубоких знаний по этому вопросу. Но тот, кто допустил ошибку, должен быть наказан. Такая здесь наука. Сначала тебя учат, потом тебя наказывают, чтобы ты учился», – сказал Тите.

Дани Алвес несколько дней назад был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за изнасилование девушки, которое произошло в январе минувшего года в одном из ночных клубов Барселоны.

Отметим, что Тите уже подвергся серьезной критике в бразильских СМИ за то, что назвал ошибкой уголовное преступление, совершенное Дани Алвесом.