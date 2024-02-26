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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 11:14 | Обновлено 26 февраля 2024, 11:24
175
0

КАБАЕВ: Не сказал бы, что победа над Металлистом 1925 далась нам легко

Полузащитник «Динамо» – о своем голе и победе

26 февраля 2024, 11:14 | Обновлено 26 февраля 2024, 11:24
175
0
КАБАЕВ: Не сказал бы, что победа над Металлистом 1925 далась нам легко
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Автор первого официального гола киевского «Динамо» в этом календарном году Владислав Кабаев сумел сравнять счет в матче с харьковским «Металлистом 1925», положив начало победе его команды со счетом 4:2.

– С любым соперником трудно играть, ведь уже все научились играть в футбол. Несмотря на счет, не сказал бы, что эта победа далась нам легко. Начали мы не очень – пропустили быстрый мяч. Однако радует то, что после этого не опустили руки, а продолжали верить, что можем забить еще в первом тайме, а во втором дожать харьковчан. Что в итоге и получилось. Перед тем, когда забивал свой мяч, в штрафной площадке была суматоха, у меня была позиция, чтобы блокировать игрока. Получилось так, что я остался на подборе, Ванат сбросил мяч – и долго думать времени не было. Я увидел, что есть хорошая возможность пробить, поэтому так и сделал. Нанес удар левой – и мяч попал в цель. Получается, принял правильное решение.

– «Металлист 1925» по сравнению с осенней частью чемпионата сильно изменился?

– Во-первых, у харьковчан теперь новый главный тренер, другая игровая схема. Во-вторых, в команду пришли новые футболисты, трое-четверо из которых играли в составе. И хотя результат такой же, однако игры складывались по-разному. В матче первого круга мне легче игралось, чем теперь. В сегодняшнем поединке видно, что «Металлист 1925» играет ромбом, и какой у них есть замысел. Не было такого, чтобы соперник в игре с «Динамо» стоял и отбивался. Харьковчане пытаются играть в свой футбол. Что-то получается, а что-то нет. Поэтому получилось две противоположные игры.

– Что сказал Александр Шовковский в перерыве матча в раздевалке?

– Не скажу, что в первом тайме мы играли плохо. Возможно, где-то чуть больше контролировали мяч, а со «стандартов» еще до перерыва могли забить еще два-три гола. У соперника же каких-то особо опасных моментов, кроме результативного удара Гармаша, и не вспомню. В перерыве все было так же: мы имели задачу подавать, бить по воротам, агрессивно играть в отборе и проявлять агрессию впереди. Ничего не менялось, и не было такого, чтобы мы не знали, что делать. В установке перед вторым таймом нам подсказали, где уже сыграть, а где шире – вот и все. Поэтому после перерыва мы вышли на поле более заведенными и по-спортивному агрессивными.

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Источник Sport.ua
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