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  4. Месси не стал лучшим. Названа оценка Кривцова за матч Интера Майами в MLS
Major League Soccer
26 февраля 2024, 09:33 |
541
0

Месси не стал лучшим. Названа оценка Кривцова за матч Интера Майами в MLS

В ночь на 26 февраля «цапли» сыграли вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 1:1

26 февраля 2024, 09:33 |
541
0
Месси не стал лучшим. Названа оценка Кривцова за матч Интера Майами в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 26 февраля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник гостей Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 баллов.

Показатель украинца превышает показатели Луиса Суареса (6.0) и Серхио Бускетса (5.9).

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси, который вырвал ничью для «цаплей» на 90+2-й минуте, получил оценку в 7.7. У автора ассиста на Лео Жорди Альбы – 7.0.

Лучшим игроком поединка был признан голкипер «Интера Майами» Дрейк Каллендер (8.9).

Оценки WhoScored за матч Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1

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Дрейк Каллендер Лионель Месси Жорди Альба Луис Суарес Серхио Бускетс Сергей Кривцов оценки WhoScored Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лос-Анджелес Гэлакси
Источник Sport.ua
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