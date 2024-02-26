Месси не стал лучшим. Названа оценка Кривцова за матч Интера Майами в MLS
В ночь на 26 февраля «цапли» сыграли вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 1:1
В ночь на 26 февраля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский защитник гостей Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 баллов.
Показатель украинца превышает показатели Луиса Суареса (6.0) и Серхио Бускетса (5.9).
Звездный аргентинский форвард Лионель Месси, который вырвал ничью для «цаплей» на 90+2-й минуте, получил оценку в 7.7. У автора ассиста на Лео Жорди Альбы – 7.0.
Лучшим игроком поединка был признан голкипер «Интера Майами» Дрейк Каллендер (8.9).
Оценки WhoScored за матч Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1
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