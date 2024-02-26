ФОТО. У Карло новый любимец? Анчелотти поздравил Лунина после сухой игры
Андрей помог «Реалу» победить «Севилью»
25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции и отыграл на ноль.
После завершения матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поздравил украинского стража ворот с девятым сухим матчем в этом сезоне.
Ранее Лунин кратко прокомментировал победу «Реала» в матче против «Севильи».
ФОТО. У Карло новый любимец? Анчелотти поздравил Лунина после сухой игры
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