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  4. ФОТО. У Карло новый любимец? Анчелотти поздравил Лунина после сухой игры
Испания
26 февраля 2024, 09:36 |
1980
0

ФОТО. У Карло новый любимец? Анчелотти поздравил Лунина после сухой игры

Андрей помог «Реалу» победить «Севилью»

26 февраля 2024, 09:36 |
1980
0
ФОТО. У Карло новый любимец? Анчелотти поздравил Лунина после сухой игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции и отыграл на ноль.

После завершения матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поздравил украинского стража ворот с девятым сухим матчем в этом сезоне.

Ранее Лунин кратко прокомментировал победу «Реала» в матче против «Севильи».

ФОТО. У Карло новый любимец? Анчелотти поздравил Лунина после сухой игры

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Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Севилья Карло Анчелотти фото
Источник Sport.ua
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