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  4. Лунин коротко прокомментировал победу Реала в матче против Севильи
Испания
26 февраля 2024, 07:05 |
688
0

Лунин коротко прокомментировал победу Реала в матче против Севильи

Андрей отыграл на ноль, королевский клуб победил со счетом 1:0

26 февраля 2024, 07:05 |
688
0
Лунин коротко прокомментировал победу Реала в матче против Севильи
Instagram. Андрей Лунин

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

После завершения поединка украинец опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал успех «Реала»:

«Три важных очка!!! Фанаты на Бернабеу 💪👏🤍», – написал Лунин.

Видео голов и обзор матча Реал – Севилья – 1:0

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Андрей Лунин Реал Мадрид Севилья Реал - Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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