Испания26 февраля 2024, 07:05 |
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Лунин коротко прокомментировал победу Реала в матче против Севильи
Андрей отыграл на ноль, королевский клуб победил со счетом 1:0
26 февраля 2024, 07:05 |
688
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25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.
После завершения поединка украинец опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал успех «Реала»:
«Три важных очка!!! Фанаты на Бернабеу 💪👏🤍», – написал Лунин.
Видео голов и обзор матча Реал – Севилья – 1:0
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