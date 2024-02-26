Лунин коротко прокомментировал победу Реала в матче против Севильи

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими.

После завершения поединка украинец опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал успех «Реала»:

«Три важных очка!!! Фанаты на Бернабеу 💪👏🤍», – написал Лунин.

Видео голов и обзор матча Реал – Севилья – 1:0