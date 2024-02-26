Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переса поразила игра футболиста Севильи, удар которого отразил Лунина
Испания
26 февраля 2024, 07:52 |
2974
1

Переса поразила игра футболиста Севильи, удар которого отразил Лунина

25 февраля «Реал» обыграл соперников со счетом 1:0, Исаак Ромеро был близок к голу

26 февраля 2024, 07:52 |
2974
1
Переса поразила игра футболиста Севильи, удар которого отразил Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Исаак Ромеро

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции.

По информации испанского издания DefensaCentral, которое специализируется на новостях про мадридский «Реал», президенту столичного клуба Флорентино Пересу понравилась игра Исаака Ромеро.

Исааку 23 года, он родился в Испании и играет на позиции форварда. В текущем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах, 16 голов и 1 ассист.

«Меня очень впечатлил этот форвард, какие у него хорошие манеры…», – цитирует слова Переса DefensaCentral.

ВИДЕО. Как Андрей Лунин отразил удар Исаака Ромеро

По теме:
Манчестер Юнайтед предложил безумную сумму за звезду Реала Мадрид
Лунин коротко прокомментировал победу Реала в матче против Севильи
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
Андрей Лунин Исаак Ромеро Реал Мадрид Севилья Реал - Севилья Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Источник DefensaCentral
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Бокс | 25 февраля 2024, 22:45 0
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии

Маркос Антонио Аумада в 4-м раунде решил не продолжать поединок

Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Футбол | 25 февраля 2024, 17:35 1
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ

ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Футбол | 25.02.2024, 20:25
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ВИДЕО. Роналду показал непристойный жест фанатам после завершения матча
Футбол | 26.02.2024, 08:49
ВИДЕО. Роналду показал непристойный жест фанатам после завершения матча
ВИДЕО. Роналду показал непристойный жест фанатам после завершения матча
Украинский футболист находится на просмотре в российских химках
Футбол | 26.02.2024, 01:17
Украинский футболист находится на просмотре в российских химках
Украинский футболист находится на просмотре в российских химках
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ВАЛ
Крутий суперсейв,молодець Андрій.!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности
Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности
24.02.2024, 14:15 1
Футбол
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
25.02.2024, 15:49 3
Футбол
Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
24.02.2024, 21:12 2
Футбол
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
24.02.2024, 14:31
Бокс
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 4
Футбол
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем