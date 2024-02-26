Переса поразила игра футболиста Севильи, удар которого отразил Лунина

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции.

По информации испанского издания DefensaCentral, которое специализируется на новостях про мадридский «Реал», президенту столичного клуба Флорентино Пересу понравилась игра Исаака Ромеро.

Исааку 23 года, он родился в Испании и играет на позиции форварда. В текущем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах, 16 голов и 1 ассист.

«Меня очень впечатлил этот форвард, какие у него хорошие манеры…», – цитирует слова Переса DefensaCentral.

ВИДЕО. Как Андрей Лунин отразил удар Исаака Ромеро