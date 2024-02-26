Переса поразила игра футболиста Севильи, удар которого отразил Лунина
25 февраля «Реал» обыграл соперников со счетом 1:0, Исаак Ромеро был близок к голу
25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции.
По информации испанского издания DefensaCentral, которое специализируется на новостях про мадридский «Реал», президенту столичного клуба Флорентино Пересу понравилась игра Исаака Ромеро.
Исааку 23 года, он родился в Испании и играет на позиции форварда. В текущем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах, 16 голов и 1 ассист.
«Меня очень впечатлил этот форвард, какие у него хорошие манеры…», – цитирует слова Переса DefensaCentral.
ВИДЕО. Как Андрей Лунин отразил удар Исаака Ромеро
🚫 ¡@AndreyLunin13 siempre tiene la última palabra!@LaLiga | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/LSWKEPByY7— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2024
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