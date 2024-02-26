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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 06:58 |
67
0

Где смотреть матч чемпионата Украины Оболонь – Черноморец

Игра 18 тура УПЛ начнется 26 февраля в 15:30

26 февраля 2024, 06:58 |
67
0
Где смотреть матч чемпионата Украины Оболонь – Черноморец
УПЛ

В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить Максим Козыряцкий, который представляет город Запорожье.

Оболонь – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ, он доступен на платформах Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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