Где смотреть матч чемпионата Украины Оболонь – Черноморец
Игра 18 тура УПЛ начнется 26 февраля в 15:30
В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало – в 15:30.
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Игру будет судить Максим Козыряцкий, который представляет город Запорожье.
Оболонь – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ, он доступен на платформах Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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