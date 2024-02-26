В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить Максим Козыряцкий, который представляет город Запорожье.

Оболонь – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ, он доступен на платформах Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.