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Португалия
26 февраля 2024, 03:30 | Обновлено 26 февраля 2024, 04:00
45
0

Чемпионат Португалии. Спортинг и Порту потеряли очки

Главные соперники «Бенфики» допустили потерю очков

26 февраля 2024, 03:30 | Обновлено 26 февраля 2024, 04:00
45
0
Чемпионат Португалии. Спортинг и Порту потеряли очки
twitter.com/FCPorto

25 февраля состоялись четыре поединка чемпионата Португалии по футболу. «Бенфика» с Анатолием Трубиным в составе разобралась с «Портимоненсе». Орест Ледебенко на 90+6 минуте вырвал для «Вызелы» очень важную ничью.

Завершились в ничью и матчи прямых конкурентов «орлов». «Порту» за несколько секунд до финального свистка потерял минимальное преимущество над «Жил Висенте».

«Спортинг» и «Риу Аве» выдали результативный матч. «Львы» играли лучше, но хозяева сумели взять себе очень важный балл.

Чемпионат Португалии. 23-й тур.

Визела – Эшторил – 3:3

Голы: Эссенде (26, 36), Лебеденко (90+6) – Маркос (83), Занокело (85), Гуитане (90+3)

Жил Висенте – Порту – 1:1

Голы: Лусиано (90+4) – Эванилсон (55)

Риу Аве – Спортинг – 3:3

Голы: Эмбало (3) Якубу (45+4 пен, 67 пен) – Хьюлманд (9), Дьекереш (44), Коатес (73)

Удаление: Панталон (90+2)

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Порту Бенфика Спортинг Лиссабон Жил Висенте Риу Аве Визела Эшторил чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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