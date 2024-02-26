Чемпионат Португалии. Спортинг и Порту потеряли очки

25 февраля состоялись четыре поединка чемпионата Португалии по футболу. «Бенфика» с Анатолием Трубиным в составе разобралась с «Портимоненсе». Орест Ледебенко на 90+6 минуте вырвал для «Вызелы» очень важную ничью.

Завершились в ничью и матчи прямых конкурентов «орлов». «Порту» за несколько секунд до финального свистка потерял минимальное преимущество над «Жил Висенте».

«Спортинг» и «Риу Аве» выдали результативный матч. «Львы» играли лучше, но хозяева сумели взять себе очень важный балл.

Чемпионат Португалии. 23-й тур.

Визела – Эшторил – 3:3

Голы: Эссенде (26, 36), Лебеденко (90+6) – Маркос (83), Занокело (85), Гуитане (90+3)

Жил Висенте – Порту – 1:1

Голы: Лусиано (90+4) – Эванилсон (55)

Риу Аве – Спортинг – 3:3

Голы: Эмбало (3) Якубу (45+4 пен, 67 пен) – Хьюлманд (9), Дьекереш (44), Коатес (73)

Удаление: Панталон (90+2)

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