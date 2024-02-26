Украина. Премьер лига26 февраля 2024, 02:52 | Обновлено 26 февраля 2024, 02:54
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Ворскла
В Житомире состоится матч 18 тура украинской Премьер-лиги
26 февраля 2024, 02:52 | Обновлено 26 февраля 2024, 02:54
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В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и полтавская «Ворскла».
Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Ворскла».
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