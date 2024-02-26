В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и полтавская «Ворскла».

Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Ворскла».