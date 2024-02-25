ФОТО. Милевский с бывшим именитым игроком Динамо посетили матч УПЛ

25 февраля состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами «Металлист 1925» и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.

Матч посетили бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский, а компанию ему составил экс-защитник киевлян Евгений Хачериди.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ФОТО. Милевский с бывшим именитым игроком Динамо посетил матч УПЛ



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