Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милевский с бывшим именитым игроком Динамо посетили матч УПЛ
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 23:52 |
2094
0

ФОТО. Милевский с бывшим именитым игроком Динамо посетили матч УПЛ

Артему составил компанию экс-защитник киевлян Евгений Хачериди

25 февраля 2024, 23:52 |
2094
0
ФОТО. Милевский с бывшим именитым игроком Динамо посетили матч УПЛ
Instagram. Артем Милевский

25 февраля состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами «Металлист 1925» и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.

Матч посетили бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский, а компанию ему составил экс-защитник киевлян Евгений Хачериди.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ФОТО. Милевский с бывшим именитым игроком Динамо посетил матч УПЛ


UPL TV

По теме:
Александрия – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Оболонь – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Рух – Полесье – 1:1. Пидгурский и Будковский. Видео голов и обзор матча
Евгений Хачериди Артем Милевский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Владислав Ванат Металлист 1925 - Динамо фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбэк не помог. Украина проиграла второй матч квалификации Евробаскета
Баскетбол | 25 февраля 2024, 22:48 14
Камбэк не помог. Украина проиграла второй матч квалификации Евробаскета
Камбэк не помог. Украина проиграла второй матч квалификации Евробаскета

Наша команда уступила Португалии

Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Футбол | 25 февраля 2024, 19:12 2
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу

Бразильцы выиграли матч у итальянцев со счетом 6:4 и завоевали трофей

Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.02.2024, 14:25
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
Футбол | 26.02.2024, 00:28
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 25.02.2024, 10:18
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
24.02.2024, 10:27 1
Футбол
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
24.02.2024, 06:50 164
Футбол
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
24.02.2024, 14:31
Бокс
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
25.02.2024, 15:49 2
Футбол
Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну
Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну
24.02.2024, 14:46
Бокс
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
24.02.2024, 11:36
Теннис
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем