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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 25 февраля 2024, 22:04
402
0

Владислав ВАНАТ: «Перед игрой Гармаш сказал, что будет нас сегодня возить»

Форвард «Динамо» стал автором дубля в матче против «Металлиста 1925»

25 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 25 февраля 2024, 22:04
402
0
Владислав ВАНАТ: «Перед игрой Гармаш сказал, что будет нас сегодня возить»
ФК Динамо. Владислав Ванат

Форвард «Динамо» Владислав Ванат поделился впечатлениями от первого официального матча бело-синих в 2024 году, в котором динамовцы победили «Металлист 1925» (4:2), причем Ванат отметился дублем.

– Какие эмоции после первого матча второй части сезона?

– Эмоции положительные, потому что мы победили. Но лично мне не понравилась моя игра в первом тайме: было много брака, нереализованный выход один на один с голкипером. Во втором тайме я немного перестроился и мне удалось забить два мяча.

– Но ведь это хорошо для форварда иметь много моментов?

– Да, хорошо, но лучше, когда ты их реализуешь.

– Как повлиял на игру быстрый пропущенный мяч? Насколько он был для вас неожиданным?

– Он был ожидаемым, потому что это Гармаш, от Дениса можно ожидать чего угодно. Он забил хороший гол. Наверное, только он мог забить такой гол.

– Вы общались с ним перед игрой?

– Общались. Он сказал, что будет нас сегодня немного «возить». Но мы сегодня выиграли. И эта победа заслужена.

– Вам помогло то, что сравнять счет удалось еще до перерыва?

– Да, это хорошо, потому что идти на перерыв при счете 0:1 или 1:1 это разные вещи. Хорошо, что мы сравняли счет еще в первом тайме.

– Ты говорил, что тебе многое не удавалось в первом тайме. Тебя это не смутило?

– В моменте огорчило, но я понимал, что игра продолжается и нужно переключаться на следующие моменты.

– Когда вы повели в счете 2:1, понимали, что вы уже не потеряете победу?

– Вовсе нет, даже когда счет был уже 3:1, ничего еще не было понятно. Мы пропустили второй гол, так что еще не было понятно, победим ли мы.

– Во втором тайме игра получилась очень зрелищной, с чем это связано?

– Наверное, с тем, что «Металлист 1925» в первом тайме забил быстрый гол и большими силами отошел в оборону, было труднее ее вскрывать. А пропустив в ответ, соперники начали бежать вперед, открывали зоны, и нас появилось много моментов.

– «Динамо» выполнило много навесов с флангов, с угловых, но не реализовало их. В чем причина?

– Мы отрабатываем этот компонент, но не всегда то, что мы отрабатываем, может проходить. В первом тайме было много навесов, а во втором мы перестроились, стали играть несколько иначе, и это принесло результат.

– Опиши, как ты забивал свои голы.

– Первый гол – Шапаренко протянул мяч, отдал Волошину, Назар сделал хороший прострел, который я запер. Во время второго моего гола Шапаренко нанес хороший удар, мяч попал в стойку, а я подставил ногу в стиле Селезнева. Ничего сложного, каждый день это отрабатываю на тренировках.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Владислав Ванат Денис Гармаш
Источник ФК Динамо Киев
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