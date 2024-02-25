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  4. КАБАЕВ: «Все сборы играл слева, а сегодня тренер сказал сыграть справа»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 21:19 | Обновлено 25 февраля 2024, 22:05
476
0

КАБАЕВ: «Все сборы играл слева, а сегодня тренер сказал сыграть справа»

Хавбек «Динамо» стал автором забитого мяча в ворота «Металлиста 1925»

25 февраля 2024, 21:19 | Обновлено 25 февраля 2024, 22:05
476
0
КАБАЕВ: «Все сборы играл слева, а сегодня тренер сказал сыграть справа»
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Хавбек Динамо Владислав Кабаев, автор первого забитого мяча в ворота харьковского Металлиста 1925 (4:2) после поединка 18-го тура УПЛ прокомментировал ход событий на поле и поделился впечатлениями от игры:

– Победа – это всегда хорошо, эмоции положительные. Мы долго работали и готовились. Правда, игра началась чуть ли не по нашему сценарию, но руки не опустили, верили, что у нас все получится, и в итоге победили.

– Насколько быстро пропущенный мяч испортил ваши планы на игру?

– Как показала игра, планы он нам не испортил, но пропускать быстрый мяч – это удар ниже пояса, но ничего страшного – мы быстро пришли в себя.

– То есть, перестраиваться было не сложно?

– А мы особо этого и не делали. Нам нужно было забивать и включать «вторую скорость», давить на соперника, что мы и делали. Повторюсь, удар был чисто психологический, но главное, что мы его выдержали, сравняли счет, и это подтолкнуло нас забивать больше и больше.

– Вы сравняли счет в матче еще в первом тайме, расскажите, как это произошло?

– В штрафной был сумбур, я даже не раздумывал, а сразу на интуиции пробил по воротам. Видел, что в штрафной было много ног, поэтому думать было некогда, поэтому нанес удар в ощупь. Хорошо, что попал туда, куда целился. Мы тренировали такие удары на сборах.

– Команды во втором тайме забили много мячей, или тренеры вносили какие-либо коррективы в перерыве?

– Нет, думаю, мы просто хорошо готовы физически. Совершенно не отходили от установки на игру, которая у нас была в первом тайме. Продолжали давить на соперника, затем, хоть и побеждали с разницей в два мяча, пропустили, но хотели забить еще. Не скажу, что «Металлист 1925» подсел, но знаю, что когда пропускаешь сразу после того, как забил, это морально тяжеловато. Возможно, они не поверили в успех, а мы, напротив, не останавливались ни на минуту.

– Сегодняшняя победа – это результат хорошей работы на сборах?

– Думаю, да. Счет на табло. Мы хорошо готовились. Это только первая игра, у нас еще много работы впереди. Завтра есть выходной, потом будем готовиться к следующему сопернику. У нас впереди очень много работы, чтобы стать чемпионами.

– Сегодня вы играли справа, насколько вам удобно на новой позиции?

– Трудно сказать. В течение всех сборов играл слева, но тренер сегодня сказал, что буду играть справа. Забил мяч. Почему-то, когда играю на этом месте, удается забивать. С «Рухом» играл справа – и забил, теперь сегодня. Для меня главное – играть за команду «Динамо» и получать удовольствие.

– Матч с «Металлистом 1925» был первым после зимнего перерыва. Было ли вам тяжело физически?

– Скажу по своим ощущениям, что в конце поединка было немного тяжеловато, но в общем мы нормально выдержали. Повторюсь, на сборах мы работали очень хорошо, тяжело и усердно.

– Сегодня первый матч за основную команду «Динамо» провел Тарас Михавко, как поздравили его в команде с дебютом?

– Я чуть позже зашел в раздевалку, потому не знаю. Но парень очень хорошо провел этот поединок, не видел ни малейшего страха в его глазах для его возраста. Молодец. На сборах его поставили, и он играл постоянно. И лично я тоже его похвалил, пусть продолжает работать так же упорно. Дай бог, у него будет большое будущее.

– Следующая игра против «Черноморца», являющегося для вас родным клубом. Есть ли особые чувства на этот счет?

– Если бы мы играли в Одессе, наверное, да, были бы. А поскольку игра в Киеве – даже не знаю. В команде уже никого нет. Несомненно, «Черноморец» мне многое дал, прокладывал мой путь в футбол. Поэтому какие-то ощущения, безусловно, есть, я долго работал с тренером одесситов. Но не могу сказать, что это для меня будет особенно важный матч. Для нас сейчас каждая игра принципиальна.

– Возможно, скоро на трибуны вернутся болельщики в небольшом количестве, ожидаете ли этого?

– Конечно. Хотя уже привыкли играть без них. Когда играем за границей со зрителями, это даже необычно, потому что не получается докричаться до ребят, не слышишь указаний тренера. Это совсем другие эмоции. Я видел, что речь идет о маленькой квоте, но это хорошо, что хоть немногие смогут приходить и смотреть футбол. Это хорошо и для нас, и для них.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Владислав Кабаев
Источник ФК Динамо Киев
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