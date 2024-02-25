В понедельник, 26 февраля, пройдет матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер».

Поединок состоится в Александрии на стадионе «Ника» и судить его будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало матча в 13.00.

«Александрия – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.