Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
В Александрии на стадионе «Ника» состоится поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги
В понедельник, 26 февраля, пройдет матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер».
Поединок состоится в Александрии на стадионе «Ника» и судить его будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало матча в 13.00.
«Александрия – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.
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