Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 20:43 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:50
417
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер

В Александрии на стадионе «Ника» состоится поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги

25 февраля 2024, 20:43 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:50
417
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
УПЛ

В понедельник, 26 февраля, пройдет матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер».

Поединок состоится в Александрии на стадионе «Ника» и судить его будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало матча в 13.00.

«Александрия – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Владислав ВАНАТ: «Перед игрой Гармаш сказал, что будет нас сегодня возить»
ФОТО. Лидера Полесья вывозили с поля в матче УПЛ. Что произошло?
Заря – Ворскла. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер где смотреть
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Береза жестко отреагировал на переход в спартак экс-голкипера Днепра-1
Футбол | 25 февраля 2024, 16:38 2
Береза жестко отреагировал на переход в спартак экс-голкипера Днепра-1
Береза жестко отреагировал на переход в спартак экс-голкипера Днепра-1

Почетный президент «Днепра-1» уверен, что Мирослав Зновенко закончит, как Илья Кива

ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
Футбол | 25 февраля 2024, 21:01 11
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии

Воспитание некоторых юных болельщиков поражает...

ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
Футбол | 25.02.2024, 15:49
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
Футбол | 25.02.2024, 21:29
Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.02.2024, 14:25
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
23.02.2024, 19:37 11
Теннис
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 3
Футбол
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
24.02.2024, 06:50 164
Футбол
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
24.02.2024, 17:18 2
Футбол
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
25.02.2024, 06:45 3
Бокс
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
23.02.2024, 18:04 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем