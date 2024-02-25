Чемпионы Италии упустили победу над аутсайдером на 90+6-й минуте
«Кальяри» на своем поле вырвал ничью в матче с «Наполи», игра завершилась со счетом 1:1
25 февраля состоялся матч 26-го тура Серии А между командами «Кальяри» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:1.
Действующие чемпионы Италии открыли счет в поединке на 65-й минуте благодаря голу Виктора Осимхена.
До 90+6-й гости побеждали 1:0, однако Зито Лувумбу забил за хозяев и вырвал ничейный результат для «Кальяри».
Сейчас «Наполи» занимает 9-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 37 очков. «Кальяри» идет на 19-й позиции с 20 пунктами.
Ранее 25 февраля состоялся еще один матч 26-го тура Серии А, в котором «Ювентус» обыграл «Фрозиноне» 3:2.
Серия А. 26-й тур. 25 февраля
Кальяри – Наполи – 1:1
Голы: Лувумбу, 90+6 – Осимхен, 65
⏹️ FULL TIME: #CagliariNapoli 1-1— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 25, 2024
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/DzU9v1Tjcq
Luvumbo nel finale risponde a Osimhen, parità in Sardegna ⚖️#CagliariNapoli pic.twitter.com/5k92h3F31O— Lega Serie A (@SerieA) February 25, 2024
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