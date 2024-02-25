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Чемпионат Италии
Кальяри
25.02.2024 16:00 – FT 1 : 1
Наполи
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Италия
25 февраля 2024, 18:13 | Обновлено 25 февраля 2024, 18:45
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Чемпионы Италии упустили победу над аутсайдером на 90+6-й минуте

«Кальяри» на своем поле вырвал ничью в матче с «Наполи», игра завершилась со счетом 1:1

25 февраля 2024, 18:13 | Обновлено 25 февраля 2024, 18:45
442
0
Чемпионы Италии упустили победу над аутсайдером на 90+6-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялся матч 26-го тура Серии А между командами «Кальяри» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:1.

Действующие чемпионы Италии открыли счет в поединке на 65-й минуте благодаря голу Виктора Осимхена.

До 90+6-й гости побеждали 1:0, однако Зито Лувумбу забил за хозяев и вырвал ничейный результат для «Кальяри».

Сейчас «Наполи» занимает 9-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 37 очков. «Кальяри» идет на 19-й позиции с 20 пунктами.

Ранее 25 февраля состоялся еще один матч 26-го тура Серии А, в котором «Ювентус» обыграл «Фрозиноне» 3:2.

Серия А. 26-й тур. 25 февраля

Кальяри – Наполи – 1:1

Голы: Лувумбу, 90+6 – Осимхен, 65

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Кальяри Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Виктор Осимхен
Источник Sport.ua
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