Чемпионы Италии упустили победу над аутсайдером на 90+6-й минуте

25 февраля состоялся матч 26-го тура Серии А между командами «Кальяри» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:1.

Действующие чемпионы Италии открыли счет в поединке на 65-й минуте благодаря голу Виктора Осимхена.

До 90+6-й гости побеждали 1:0, однако Зито Лувумбу забил за хозяев и вырвал ничейный результат для «Кальяри».

Сейчас «Наполи» занимает 9-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 37 очков. «Кальяри» идет на 19-й позиции с 20 пунктами.

Ранее 25 февраля состоялся еще один матч 26-го тура Серии А, в котором «Ювентус» обыграл «Фрозиноне» 3:2.

Серия А. 26-й тур. 25 февраля

Кальяри – Наполи – 1:1

Голы: Лувумбу, 90+6 – Осимхен, 65