Черная серия позади? Ювентус вырвал тяжелую победу над Фрозиноне

«Ювентус» прервал 4-матчевую серию без побед в Серии А. Команда Массимилиано Аллегри дома на последней минуте компенсированного времени вырвала тяжелую победу над «Фрозиноне».

Серия А. 26-й тур

Ювентус – Фрозиноне – 3:2

Голы: Влахович 3, 32, Ругани 90+5 – Шеддира 14, Брешианини 27

Благодаря этой победе «Ювентус» набрал 57 очков и остался на втором месте в Серии А. Отставание от «Интера» составляет 6 очков, однако у миланского клуба есть два матча в запасе – сегодня на выезде против «Лечче» (начало – в 19:00 по Киеву) и в среду, 28 февраля дома против «Аталанты».

Вчера, 24 февраля «Эмполи» Виктора Коваленко обыграл «Сассуоло» 3:2.