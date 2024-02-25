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  4. Черная серия позади? Ювентус вырвал тяжелую победу над Фрозиноне
Италия
25 февраля 2024, 15:55 |
43
0

Черная серия позади? Ювентус вырвал тяжелую победу над Фрозиноне

Команда Аллегри забила победный гол на 95-й минуте

25 февраля 2024, 15:55 |
43
0
Черная серия позади? Ювентус вырвал тяжелую победу над Фрозиноне
ФК Ювентус

«Ювентус» прервал 4-матчевую серию без побед в Серии А. Команда Массимилиано Аллегри дома на последней минуте компенсированного времени вырвала тяжелую победу над «Фрозиноне».

Серия А. 26-й тур

Ювентус – Фрозиноне – 3:2
Голы: Влахович 3, 32, Ругани 90+5 – Шеддира 14, Брешианини 27

Благодаря этой победе «Ювентус» набрал 57 очков и остался на втором месте в Серии А. Отставание от «Интера» составляет 6 очков, однако у миланского клуба есть два матча в запасе – сегодня на выезде против «Лечче» (начало – в 19:00 по Киеву) и в среду, 28 февраля дома против «Аталанты».

Вчера, 24 февраля «Эмполи» Виктора Коваленко обыграл «Сассуоло» 3:2.

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Ювентус Фрозиноне Серия A
Источник Sport.ua
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