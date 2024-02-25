НОСОВ: «Гомес и Мельгоса рассматривались как альтернативы Скрипнику»

Президент «Металлиста 1925» Владимир Носов рассказал о назначении Виктора Скрипника на пост главного тренера команды:

«Мы понимали, что для достижения целей нашей команде нужен тренер, который, во-первых, понимает украинскую ментальность и футбольные реалии. А во-вторых, имеет бесспорную системность и практику в Европе.

В случае Виктора Скрипника мы получили гораздо больше – специалиста с действительно крутыми результатами, ведь за короткий срок он вывел сразу две команды – «Зарю» и «Ворсклу» – в еврокубковые соревнования.

Процесс переговоров был завершен достаточно быстро. Виктор Скрипник получил возможность весь зимний антракт получить для подготовки команду к следующему полусезону. На зимних сборах «Металлист 1925» работал в Испании и использовал это время для интенсивных тренировок и подготовки команды к следующей части сезона.

Для меня был только один кандидат. Но Висенте Гомес и Унаи Мельгоса действительно рассматривались как возможные альтернативные кандидаты. Однако их опыт больше соответствует европейскому футболу. В случае Мельгосы, его опыт работы с молодежной сборной U-21 Украины хоть и важен, но больше показателен в работе с молодежью. Наша же потребность заключалась в развитии первой команды, где средний возраст игроков 26 лет.

Поэтому могу сказать, что определенный диалог с несколькими кандидатами начинался, но серьезные и конкретные переговоры мы вели только с Виктором Скрипником».

Сегодня, 25 февраля «Металлист 1925» в 18-м туре УПЛ примет «Динамо» Киев.