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  4. Стародубцева в тяжелом матче обыграла испанку на турнире WTA 250 в Остине
WTA
25 февраля 2024, 04:26 |
44
0

Стародубцева в тяжелом матче обыграла испанку на турнире WTA 250 в Остине

Юлия выиграла у Ирен Бурильо Эскориуэлы в первом раунде квалификации соревнований

25 февраля 2024, 04:26 |
44
0
Стародубцева в тяжелом матче обыграла испанку на турнире WTA 250 в Остине
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 135) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Остине (США).

В первом раунде квалификации украинка в трех сетах переиграла представительницу Испании Ирен Бурильо Эскориуэлу (WTA 252) за 2 часа и 34 минуты.

WTA 250 Остин. Хард. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Ирен Бурильо Эскориуэла (Испания) – 6:1, 6:7 (7:9), 6:4

Во втором сете украинка уступала 0:5, но выиграла 5 геймов подряд, перевела игру на тай-брейк, выиграв подачу соперницы в 12-м гейме, однако проиграла его. Несмотря на обидное поражение во втором партии, Стародубцева сумела закрыть Ирен в третьем сете.

Это была первая встреча теннисисток.

В финале отбора Юлия сыграет против Терезы Мартинцовой (Чехия, WTA 152).

Отметим, что Стародубцева днем ранее уступила в четвертьфинале турнира WTA 125 в Пуэрто-Вальярте.

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Юлия Стародубцева WTA Остин
Источник Sport.ua
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