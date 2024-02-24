Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Хетафе – 4:0. Каталонцы разбили соперника. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Барселона
24.02.2024 17:15 – FT 4 : 0
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 февраля 2024, 22:11 |
205
0

Барселона – Хетафе – 4:0. Каталонцы разбили соперника. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура Ла Лиги

24 февраля 2024, 22:11 |
205
0
Барселона – Хетафе – 4:0. Каталонцы разбили соперника. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Хетафе».

Каталонский клуб уничтожил соперника со счётом 4:0. За «Барселону» сегодня забивали Рафинья, Феликс, Де Йонг и Лопес.

Ла Лига. 26-й тур, 24 февраля

Барселона – Хетафе – 4:0

Голы: Рафинья, 20, Феликс, 53, Де Йонг, 63, Лопес, 90+1.

Видеообзор матча

ГОЛ! Рафинья, 20 мин

ГОЛ! Феликс, 53 мин

ГОЛ! Де Йонг, 63 мин

ГОЛ! Лопес, 90+1 мин

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
По теме:
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2. Фиаско дьяволов в конце игры. Видеообзор
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
Барселона Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Хетафе
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удержал Холанда? Стала известна оценка Забарного за матч против Ман Сити
Футбол | 24 февраля 2024, 22:28 0
Удержал Холанда? Стала известна оценка Забарного за матч против Ман Сити
Удержал Холанда? Стала известна оценка Забарного за матч против Ман Сити

Украинский защитник провел на поле весь матч

Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
Футбол | 24 февраля 2024, 06:30 6
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?

Топ-5 сезонного рейтинга: Италия, Германия, Англия, Франция, Испания

Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Брайтоном. Фулхэм шокировал Ман Юнайтед
Футбол | 24.02.2024, 19:13
Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Брайтоном. Фулхэм шокировал Ман Юнайтед
Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Брайтоном. Фулхэм шокировал Ман Юнайтед
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Футбол | 24.02.2024, 12:10
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
Футбол | 24.02.2024, 10:42
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
23.02.2024, 04:10 13
Футбол
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
23.02.2024, 06:05 107
Футбол
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2024, 10:12 7
Футбол
Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
23.02.2024, 07:38 2
Бокс
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
22.02.2024, 21:11 4
Теннис
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
23.02.2024, 12:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем