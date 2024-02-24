Испания24 февраля 2024, 22:11 |
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Барселона – Хетафе – 4:0. Каталонцы разбили соперника. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура Ла Лиги
24 февраля 2024, 22:11 |
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В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Хетафе».
Каталонский клуб уничтожил соперника со счётом 4:0. За «Барселону» сегодня забивали Рафинья, Феликс, Де Йонг и Лопес.
Ла Лига. 26-й тур, 24 февраля
Барселона – Хетафе – 4:0
Голы: Рафинья, 20, Феликс, 53, Де Йонг, 63, Лопес, 90+1.
Видеообзор матча
ГОЛ! Рафинья, 20 мин
ГОЛ! Феликс, 53 мин
ГОЛ! Де Йонг, 63 мин
ГОЛ! Лопес, 90+1 мин
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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