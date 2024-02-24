В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Хетафе».

Каталонский клуб уничтожил соперника со счётом 4:0. За «Барселону» сегодня забивали Рафинья, Феликс, Де Йонг и Лопес.

Ла Лига. 26-й тур, 24 февраля

Барселона – Хетафе – 4:0

Голы: Рафинья, 20, Феликс, 53, Де Йонг, 63, Лопес, 90+1.

Видеообзор матча

ГОЛ! Рафинья, 20 мин

ГОЛ! Феликс, 53 мин

ГОЛ! Де Йонг, 63 мин

ГОЛ! Лопес, 90+1 мин