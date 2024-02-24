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Чемпионат Испании
Барселона
24.02.2024 17:15 – FT 4 : 0
Хетафе
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Испания
24 февраля 2024, 19:33 |
815
1

Барселона уничтожила Хетафе. Каталонцы опередили в таблице Ла Лиги Жирону

Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0

24 февраля 2024, 19:33 |
815
1
Барселона уничтожила Хетафе. Каталонцы опередили в таблице Ла Лиги Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Эстадио Олимпико».

Каталонский клуб уничтожил соперника со счётом 4:0. За «Барселону» сегодня забивали Рафинья, Феликс, Де Йонг и Лопес.

«Сине-гранатовые» впервые за долгое время опередили в турнирной таблице «Жирону». Правда, у подопечных Мичела есть один матч в запасе, который сыграют в понедельник.

Ла Лига. 26-й тур, 24 февраля

Барселона – Хетафе – 4:0

Голы: Рафиня, 20, Феликс, 53, Де Йонг, 63, Лопес, 90+1.

Барселона: тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу (Форт, 84), Кристенсен (Ромеу, 77), Гюндоган (Педри, 83), де Йонг, Рафинья (Роке, 77), Жоау Феликс (Лопес, 63), Левандовски.

Хетафе: Сория, Иглесиас (Кармона, 46), Альдерете, Альварес, Джене (Аленья, 68), Рико, Максимович (Мата, 67), Милья, Мориба (Сантьяго, 77), Гринвуд (Оскар Родригес, 67), Майораль.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Барселона Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Хетафе Жирона
Источник Sport.ua
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Sheva19
Жирона отстрй
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