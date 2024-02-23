Испания23 февраля 2024, 10:07 |
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Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 февраля в 17:15 поединок 26-го тура испанской Ла Лиги
23 февраля 2024, 10:07 |
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В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Хетафе».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».
Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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