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Барселона
24.02.2024 17:15 - : -
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Испания
23 февраля 2024, 10:07 |
13
0

Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 февраля в 17:15 поединок 26-го тура испанской Ла Лиги

23 февраля 2024, 10:07 |
13
0
Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Хетафе

В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Хетафе».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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