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  4. Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 19:39 |
1369
0

Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги

Неприятный инцидент произошел в контрольном матче

24 февраля 2024, 19:39 |
1369
0
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
ФК Черноморец. Зиги Бадибанга

В контрольном матче «Черноморец» – «Ингулец», который состоялся в конце прошлой недели на клубной базе одесской команды в Совиньоне, произошел серьезный инцидент. Незадолго до финального свистка неспортивным поведением отметился бельгийский полузащитник «Черноморца» Зиги Бадибанга, который ответил на грубость соперника еще большей грубостью – прыгнул двумя ногами в Юрия Козыренко. А после удаления с поля сначала «напихал» наставнику «Ингульца» Владиславу Лупашко, а затем, когда на защиту того стал его ассистент Игорь Ермаков, ударил и тренера. После стычки «Черноморец» принес извинения гостям, а на следующий день это сделал и автор конфликта, который позвонил Ермакову.

Вот как прокомментировал эту ситуацию главный тренер одесской команды Роман Григорчук.

– Я категорически против подобных действий, когда футболисты перегибают палку, – сказал он. – Думаю, что в любой тренировочной игре, когда назревает конфликт, есть какая-то провокация или же что-то предшествует ее возможному возникновению, надо вести себя таким образом, чтобы все это притушить. Для нас главное – играть и тренироваться, а не выяснять принципиально свои отношения или что-то подобное. Поэтому я считаю, что то, что произошло – очень неправильно. Слава Богу, что тот футболист (Бадибанга – прим. ред.), который был в этом задействован, извинился буквально перед всеми и поэтому этот вопрос закрыт. Но в этом есть один маленький нюанс: как правило, подобные вещи происходят с людьми, которые любят футбол. Потому что те, кто к футболу относится ровно или не очень его любит, то с ними такое не случается. Что же касается упомянутого человека, то могу сказать, что это достаточно принципиальный и амбициозный футболист, который хочет постоянно выигрывать и маленький «плюсик» в этом есть. Но в данном случае больше – «минус».

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Роман Григорчук Зиги Бадибанга Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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