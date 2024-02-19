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Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 09:58 |
263
0

Черноморец проиграл в Одессе лидеру Первой лиги

Первый официальный матч в новом году «моряки» проведут 26 февраля

19 февраля 2024, 09:58 |
263
0
Черноморец проиграл в Одессе лидеру Первой лиги
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Одесский «Черноморец» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Премьер-лиге в родном городе.

В очередном спарринге подопечные Романа Григорчука встречались с «Ингульцем» из Петрово, занимающим второе место в Первой лиге. Низшие по рангу петровчане забили дважды в первом тайме после точных ударов Богунова и Квасова с пенальти, а вскоре после перерыва и третий мяч побывал в воротах «моряков», когда забил Козак. Все, на что сподобились хозяева, – это провести гол престижа усилиями Бадибанги.

В итоге, 1:3 – поражение подопечных Романа Григорчука. Первый официальный матч в 2024-м «моряки» проведут 26 февраля, когда сыграют в гостях с «Оболонью».

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Черноморец Одесса Ингулец контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Зиги Бадибанга Роман Григорчук Ярослав Богунов Ярослав Квасов Александр Козак
Источник ФК Ингулец
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