Черноморец проиграл в Одессе лидеру Первой лиги

Одесский «Черноморец» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Премьер-лиге в родном городе.

В очередном спарринге подопечные Романа Григорчука встречались с «Ингульцем» из Петрово, занимающим второе место в Первой лиге. Низшие по рангу петровчане забили дважды в первом тайме после точных ударов Богунова и Квасова с пенальти, а вскоре после перерыва и третий мяч побывал в воротах «моряков», когда забил Козак. Все, на что сподобились хозяева, – это провести гол престижа усилиями Бадибанги.

В итоге, 1:3 – поражение подопечных Романа Григорчука. Первый официальный матч в 2024-м «моряки» проведут 26 февраля, когда сыграют в гостях с «Оболонью».