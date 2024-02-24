В воскресенье, 25 февраля, пройдет матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Колос».

Поединок состоится в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Харькова Александр Афанасьев. Начало матча в 13.00.

«Верес» – «Колос» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Колос», за которой следите в украинской версии сайта.