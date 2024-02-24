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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 12:25 |
116
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос

В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги

24 февраля 2024, 12:25 |
116
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос
УПЛ

В воскресенье, 25 февраля, пройдет матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Колос».

Поединок состоится в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Харькова Александр Афанасьев. Начало матча в 13.00.

«Верес» – «Колос» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Колос», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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